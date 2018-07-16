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AK Parti Grubu, basına kapalı toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Toplantıda, TBMM Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler ile grup yönetim kurulu üyeleri seçilecek

AK Parti TBMM Grubu, basına kapalı olarak toplanacak.

Alınan bilgiye göre, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında saat 13.00'de gerçekleştirilecek grup toplantısında, TBMM Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler, Grup Yönetim Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri ile grup denetçilerinin seçimi yapılacak.

AK Parti'nin yanı sıra CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, Başkanlık Divanında partilerine düşen üyelikler için belirlediği isimler, saat 14.00'de toplanacak Genel Kurulda okunarak milletvekillerinin oyuna sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti grup toplantısı TBMM Başkanlık Divanı

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