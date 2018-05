AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan (1)

"Türkiye'de sessiz devrimler gerçekleştirdik. Siyaseti güçlendirerek vesayete 'dur' dedik. Vesayet kapılarının tamamını kapatmak üzere 'Cumhurbaşkanını halk seçsin.' dedik ve halk oylaması yaptık. Vatandaşlarımız yüzde 69 ile bunu kabul etti. Milli iradenin önündeki bütün ayak oyunlarını, hileleri, tuzakları bertaraf ettik. Son vesayet odağı FETÖ başta olmak üzere her birine diz çöktürdük. İnanç özgürlüğünü kısıtlayan baskıları sona erdirdik. İnsan hakları ve özgürlükler alanını olabildiğince genişlettik. Farklılıklarımızı daima zenginlik olarak gördük. Hayatın her alanında ülkeyi kalkındırdık, refahı ülkenin her köşesine yaydık."

Yıldırım, Türkiye'nin hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizerek, "Millet istedi biz yaptık. Millet dedi, biz yaptık. Milletin istemediği hiçbir işi yapmadık. Dağlar gibi sorunları, dağlar gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara havale etmedik. Yollar, havalimanları, köprüler, hastaneler, tüneller, barajlar yaptık." dedi.

- "Ara sıra takılıyor, makina yorgun"