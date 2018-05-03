AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan (1)

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız." dedi.

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere, Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin bağrından çıkarak ete kemiğe büründüğünü söyledi.

AK Parti'nin hamurunun, milletin mayasıyla mayalandığını dile getiren Yıldırım, "AK Parti, bir destan yazdı, Türkiye'nin ruhu, aklı ve vicdanı oldu. Türkiye'nin değerleri AK Parti'de temsil imkanı buldu. Bugünlere ak kadrolar, sizler ve bu kutlu hareket sayesinde geldik." diye konuştu.

"Siyasi rakiplerimiz seçim öncesinde şaşkın haldeyken AK Parti olarak biz yine Türkiye'nin yegane umudu olduk. Allah bu aziz milletin başını eğdirmesin." diyen Yıldırım, AK Parti'nin 81 milyona kucak açtığını, Türkiye'nin bütün renklerini kardeş bildiğini, millet iradesine, demokrasiye, hukuka sarıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, plan ve projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: