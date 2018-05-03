AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan (2)

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partiye şu ana kadar bin 332'si kadın, 5 bin 997'si erkek 7 bin 329 aday adayının başvuruda bulunduğunu belirterek, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanan AK Parti TBMM Grubu'nda konuşan Yıldırım, partisinin teşkilatlarının uyumunun, birliğinin ve beraberliğinin Türkiye'nin güvencesi olduğunu söyledi.

AK Parti siyasetinin milli bir siyaset olduğunu ifade eden Yıldırım, dilinin, üslubunun milletin dili ve üslubu olduğuna işaret etti. Partililere siyaseti ve davayı anlatırken, dil ve üslup birliğini muhafaza etmelerini isteyen Yıldırım, üslubu şahsi duyguların belirleyemeyeceğini kaydetti.

Yıldırım, bu süreçte zarafetten ve nezaketten asla ayrılmamaları konusunda uyararak, başkalarının kavga içerikli, kara çalma usulüyle siyaset yaptığını ama kendilerinin bundan uzak duracağını ifade etti.

Partililerin dinamik ve canlılıklarını muhafaza etmelerini isteyen Yıldırım, "Ulaşamadığımız insan varsa ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz bütün ülkemizin, milletimizin geleceği ve selameti içindir. Sadece 81 milyonun değil, gönlü Türk milleti ile beraber olan yüz milyonların umut ışığıyız. Biz bir bütünüz." diye konuştu.