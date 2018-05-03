AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan (2)

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partiye şu ana kadar bin 332'si kadın, 5 bin 997'si erkek 7 bin 329 aday adayının başvuruda bulunduğunu belirterek, bunun bir rekor olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanan AK Parti TBMM Grubu'nda konuşan Yıldırım, partisinin teşkilatlarının uyumunun, birliğinin ve beraberliğinin Türkiye'nin güvencesi olduğunu söyledi.
AK Parti siyasetinin milli bir siyaset olduğunu ifade eden Yıldırım, dilinin, üslubunun milletin dili ve üslubu olduğuna işaret etti. Partililere siyaseti ve davayı anlatırken, dil ve üslup birliğini muhafaza etmelerini isteyen Yıldırım, üslubu şahsi duyguların belirleyemeyeceğini kaydetti.
Yıldırım, bu süreçte zarafetten ve nezaketten asla ayrılmamaları konusunda uyararak, başkalarının kavga içerikli, kara çalma usulüyle siyaset yaptığını ama kendilerinin bundan uzak duracağını ifade etti.
Partililerin dinamik ve canlılıklarını muhafaza etmelerini isteyen Yıldırım, "Ulaşamadığımız insan varsa ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz bütün ülkemizin, milletimizin geleceği ve selameti içindir. Sadece 81 milyonun değil, gönlü Türk milleti ile beraber olan yüz milyonların umut ışığıyız. Biz bir bütünüz." diye konuştu.
Yıldırım, siyasi disiplinden asla ayrılmadıklarını, her eleştirinin kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade etti. Görevi devreden partililerin de halen görev başındaymış gibi parti çalışmalarının içinde olduğunu anlatan Yıldırım, "AK Parti teşkilatları muazzam bir heyecanla 24 Haziran seçimlerine hazırdır. Şu ana kadar partimize 7 bin 329 aday adayı başvuru yapmıştır, bu bir rekordur. 5 bin 997 erkek, bin 332 kadın. 498 engelli, 468 genç kardeşimiz başvuruda bulunmuştur. Başvuru yapmayan milletvekili sayımız 23'tür. Arkadaşlarımızın tamamı adaylarımız gibi çalışacağından eminim. Partimizin bütün teşkilatı seçim sürecinin belirleyicisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
- "Çatışma dilinden, yalandan iftiradan siyaseti koruyacağız"
Yıldırım, cumartesi günü temayül yoklamalarının netleşeceğini belirterek, bütün teşkilat mensuplarının bulundukları bölgelerde büyük bir heyecanla seçim sürecini takip ettiğini bildirdi.
Tüm teşkilat üyelerinin uyum içinde seçim kampanyasını yürüteceğini aktaran Yıldırım, "Bize yakışan milletin umutlarına, beklentilerine, hayallerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Türkiye'nin artık geride bıraktığı çatışma dilinden, yalandan, iftiradan siyasetimizi koruyacağız. 16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla gurura, kibire kapılmayacağız. Aziz milletimizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız." ifadelerini kullandı.
Bu toplantının kendisinin son grup toplantısı olabileceğine işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sizlerle ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı ve huzuru içindeyim. AK Parti'nin temsil ettiği bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle, aşkla yine birlikte devam edeceğiz. Güçlü iktidar, güçlü Meclis için yeniden milletimize başvuruyoruz. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis gurubuna ihtiyacımız var. İcra ile yasamanın uyumlu ve kalıcı bir şekilde çalışması önemlidir. Türkiye'nin bütün kazanımlarını kalıcı bir korumaya kavuşturmaya azimliyiz. Ülkemize dönük küresel ve bölgesel saldırılara karşı milli birlik ruhumuzu yönetim sistemine 25 Haziran'da taşımış olacağız. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi ihanet odaklarının önüne set çekeceğiz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin ideallerini, hayallerini hep birlikte gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bizim siyasetimizin esası, birlik ve bütünlüktür. Bir olacağız, diri olacağı, birlikte Türkiye olacağız. Asla ayrıştıran olmayacağız, daima Türkiye büyüklüğünde düşüneceğiz. 81 milyonun hukukunu koruyacağız. Bizler bu davanın gönüllü birer neferiyiz. Ülkemize ve milletimize hizmet yoluna baş koymuşuz, Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Bütün milletvekili arkadaşlarımı, bütün teşkilatımızı, minnetle, şükranla selamlıyorum. Allah Türkiye'nin yolunu da bahtını da açık eylesin."
- "Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz"
Binali Yıldırım, 24 Haziran'ın Türkiye için tarihi karar alma günü olduğuna değinerek, 25 Haziran'ın parlak bir istikbale atılan ilk adım olacağını vurguladı. 24 Haziran'da güçlü iktidar güçlü Meclis için milletin kararına, aklına başvuracaklarını anlatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye üzerinde kirli hesap yapanların oyunlarını da inşallah milletimizle birlikte bozacağız. Bu seçimlerde millet iradesi en güçlü şekilde yönetime yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tanımını yapmak gerekirse, güçlü iktidar, sürekli istikrar demektir. Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye yarınlarına daha güçlü, kararlı bir şekilde yürüyecektir. Yapacak çok işimiz, ülkemizin geleceği için çok büyük projelerimiz var. Bir kez daha milletimizin emanetine talibiz. 16 yıllık iktidarımızın başarı dolu geçmişiyle milletimizden yetki isteyeceğiz. Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez. İstikametini milletten alanın pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak yeni kapı ruhunun ittifakıdır. Milletin rızasını gözetmeyen her oluşum milletçe karşılıksız bırakılacaktır. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı arayadursun, birileri tabelasından başka hiçbir halk desteği olmayanlardan medet umsun, birileri kirli pazarlıklarla milletvekillerini piyasaya sürsün. Bizim adayımızı millet belirledi ve bu toplantımızı yaptıktan sonra bu konuda açıklamamızı kamuoyuyla paylaşacağız."
Başbakan Yıldırım, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisi ve grup başkanvekilleriyle YSK'ya gidip Cumhurbaşkanı adayı müracaatını yapacaklarını bildirdi.
Bu sırada AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik'in, "Aday kim?" diye seslenmesi üzerine Yıldırım, "Biraz sabır. Aday öyle hemen kolay açıklanmıyor." diye espri yaptı.
Önce grup kararı alacaklarını, birtakım usulü işlemleri yerine getireceklerini ve ardından adaylarını açıklayacaklarını belirten Yıldırım, toplantının bundan sonraki bölümüne kapalı olarak devam edeceklerini söyledi.
Başbakan Yıldırım, daha sonra; AK Parti Grup Başkanı olarak kendisi ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, İlknur İnceöz, Naci Bostancı, Bülent Turan ve Mehmet Muş'un imzalarını taşıyan, "Anayasası'nın 101'inci, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddeleri uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla aday gösterilmesini arz ve teklif ederiz." yazılı dilekçeyi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Genel Kurul Divan Başkanlığına sundu.
Toplantı bundan sonra basına kapalı olarak devam etti.
(Bitti)
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