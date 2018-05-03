AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, milletin adımıdır. AK Parti olarak, kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz." dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Başbakan Yıldırım'ın basına açık bölümde yaptığı konuşmasının ardından, basına kapalı olarak devam etti. Basına kapalı bölümde; AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım ile Grup Başkanvekillerinin imzasıyla, AK Parti Grubu Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulan, "Anayasa'nın 101'inci, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddeleri uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla aday gösterilmesini arz ve teklif ederiz." yazılı başvuru ele alındı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı zarfa koyarak, kupalara attı. - "Çok çalıştık, önemli hizmetler yaptık" Toplantı, daha sonra basına açık şekilde devam etti. Başbakan Yıldırım, bu bölümde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16 yıldır ülkeyi yönettiğine işaret ederek, bu süre içerisinde ülkenin kalkınması ve milletin refahı için çok çalıştıklarını, önemli hizmetler yaptıklarını ve kararlar aldıklarını anlattı. Yıldırım, "Mensubu olduğumuz siyasi geleneğin ülkede 70 yıla yakın bir geçmişi var. Demokrasi ve özgürlükler başta olmak üzere, siyasi istikrar, düzen ve kalkınma davamız, milletin refahı ve gücü bakımından çok önemlidir." diye konuştu. Başbakan Yıldırım, coğrafi konumu ve komşularla olan akrabalık ilişkilerinin, Türkiye'ye önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, Türkiye'nin bugüne kadar, toprak bütünlüğü, iç barışı, etnik yapısı ne olursa olsun, etrafındaki ülkelerin ve halkların huzuru için ortaya koyduğu fedakarlığı ve dayanışmayı herkesin bildiğini kaydetti.

Bugünlerde şekillenmekte olan küresel düzenin, geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde farklılıklar gösterdiğini anlatan Yıldırım, "Yerleşik ilişkiler dönüşüyor, alışkanlıklar değişiyor. Problemler ve güç mücadeleleri farklı şekiller alıyor. Bu durumda önemli soru şu: Türkiye nerede yer alacak? İmkan ve kabiliyetini en iyi şekilde kullanarak gelişen riskleri bertaraf etmek için ne yapacak? İşte bu ana mesele ve ülke yönetiminde karşı karşıya kaldığımız sınamalar, yaşanan tecrübeler geçmiş dönemin siyasi mirası bizim yönetim sistemi değişikliği yapma noktasına getirdi." değerlendirmesini yaptı. - "Ülkeye giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini parçaladı" 16 yıl içerisinde birçok müdahaleye maruz kaldıklarını ancak 15 Temmuz darbe kalkışmasının Türkiye'ye yönelik entrika ve kumpasın en açık şekli olarak tezahür ettiğini bildiren Yıldırım, "Milletin evlatları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükümetimizle beraber ülkeye giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini parçaladı, millet iradesi üzerinde başka bir güç tanımadığını bir kez daha kanıyla, canıyla ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz şehitleri ile ülke için canını seve seve feda eden bütün şehitleri rahmetle andı, gazilere de hayırlı ömürler diledi. Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halk oylamasında milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' diyerek bu değişikliği onayladı. Bu karar kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve özgürlükler temelinde daha güçlü hükümet, daha güçlü meclise sahip Türkiye'nin kapılarını açtı. Şüphesiz geleceğe Cumhuriyetin 100. yılına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kurucularının işaret ettiği muassır medeniyetler seviyesine yürürken hayalimizdeki kudretli Türkiye'nin asıl güç sahibi olarak aziz milletimiz, onun zenginliği, refahı ve güveni vardır. Meclisimizin aldığı seçim kararı, daha fazla vakit geçirmeden hükümet sistemi değişikliği güçlü Meclis için millet iradesinin oluşumuna fırsat vermiştir." - "Güçlü iktidar, güçlü meclis için..." 24 Haziran'ın Türkiye için tarihi bir karar günü olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu tarihte güçlü bir iktidar, güçlü bir meclis, sürekli istikrar için milletin kararına başvuracaklarını kaydetti.

Türkiye üzerindeki kirli plan yapanların oyununu bozacaklarını bildiren Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Millet iradesi için en güçlü şekilde yönetimin oluşmasını sağlayacağız. Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye, yarınlarına daha güçlü ve kararlı gidecek. Yapacak işimiz çok, ülkemizin geleceği için çok daha büyük projelerimiz var. 16 yıllık iktidarımızın başarı dolu mazisiyle milletimizden tekrar yetki isteyeceğiz. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi, bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adımıdır. AK Parti olarak, kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla Türkiye sevdalısı mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." Binali Yıldırım'ın bu sözlerini, salonda bulunan bütün milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından önce, TBMM Genel Kurulu ile komisyonların çalışma takvimi hakkında bilgi verdi.