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AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti TBMM Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildiren belgeyi YSK'ya verilmek üzere imzaladı

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti TBMM Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildiren belgeyi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilmek üzere imzaladı.

Yıldırım, partisinin grup toplantısının ardından Meclis'teki makamına geçti.

Başbakan Yıldırım, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti TBMM Grubu'nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin alınan grup kararının örneğini, YSK'ya verilmek üzere imzaladı.

Yıldırım, daha sonra belgeyi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a teslim etti.

Belgede, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grubu olarak aday gösteriyoruz." ifadeleri yer alıyor.

YSK kararı gereğince, AK Parti TBMM Grubu'nun adaylığa ilişkin grup kararı alındığını bildiren belge, adayın nüfus cüzdanı ve onaylı diploma örneği, imzasını içeren yazılı muvafakatı, adli sicil ve arşiv kaydı, 6 fotoğraf ile elektronik ortamda hazırlanan fotoğrafı da ekte sunuldu.

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24 Haziran 2018 Pazar AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan

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