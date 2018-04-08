AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı:

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Bu ülkenin hiçbir vatandaşı, nihai olarak meşru zeminlerde duran hiç kimse bizim hasmımız değil. Bizim hasmımız geri kalmışlık ve cehalettir, birtakım karanlık alanlarda bu ülkenin geleceğine kumpas kuran bir azınlıktır." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'ne yapılan partisinin Uşak Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılan Bostancı, yaptığı konuşmada, partisi ve MHP'nin ülkenin kaderi ve ortak geleceği konusunda bir araya geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hedeflerinin yüzde 60'ın üzerinde bir oy almak olduğunu kaydeden Bostancı, ittifakın daha geniş kesimleri içine almasına gayret ettiklerine dikkati çekti.

Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin hiçbir vatandaşı, nihai olarak meşru zeminlerde duran hiç kimse bizim hasmımız değil. Bizim hasmımız geri kalmışlık ve cehalettir, birtakım karanlık alanlarda bu ülkenin geleceğine kumpas kuran bir azınlıktır."

AK Parti'nin tüm seçmenleri kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunun altını çizen Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü: