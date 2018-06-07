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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 23:40 | Son Güncelleme

"Çanakkale'mizin ve ülkemizin kalkınmasına hep beraber öncülük yapalım"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''Çanakkale'mizin ve ülkemizin kalkınmasına hep beraber öncülük yapalım.'' dedi.

Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi esnafınca sanayi sitesinde düzenlenen iftara katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, zengin, fakir, kadın, erkek, çocuk herkesle beraber iftar yapmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Turan, dün Hakkari ve Van'da olduklarını belirterek, ''Bir derdimiz var, istiyoruz ki ülkemizin her tarafında bu sofralar olsun. Bu beraberlik yaşansın.'' diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi'nin standartlara uygun bir yere taşınacağını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

''Çanakkale'mizin ve ülkemizin kalkınmasına hep beraber öncülük yapalım. Sırada bu küçük sanayi sitemizin Çanakkale'nin yeni standartlarına uygun taşınma süreci var. İnşallah Başkanımızın öncülüğünde tüm siyasiler omuz omuza vereceğiz. Yerel dinamikler esnafımızın hakkını vermesi kaydıyla yeni süreçte inşallah değişen, dönüşen Çanakkale'ye ve Türkiye'ye örnek projeye adım atacak. Yeni yerde okulu, camisi, havuzu, güneş enerjisiyle Türkiye'ye örnek bir proje olmasını istiyoruz. Sadece küçük ve dar olan bir yer değil, bir vizyon projesinin hayata geçmesini istiyoruz.''

Programa, Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Kahraman, yönetim kurulu üyeleri, sanayi esnafı ve vatandaşlar da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale esnaf iftar sanayici

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