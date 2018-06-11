ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Teknik liselerin uzun yıllar Türkiye'mizde kapatılmış olması, değişik sebeplerle geri bırakılmış olması, bedellerini bize bugün ödeten bir yanlış haline geldi. Bu engeller kaldırıldı." dedi.

Turan, Çanakkale Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, temeli atılan okulda atölye, pansiyon ve spor salonu binalarının da bulunacağını belirtti.

Meclisin kapanmasıyla Çanakkale'nin ilçe, belde tüm yatırımlarına omuz vermek, destek olmak için gece gündüz gayret ettiklerini vurgulayan Turan, kentte son dönemde sadece belli alanlarda değil her ana başlıkta çok ciddi bir dönüşüm olduğunu hep birlikte gördüklerini söyledi.

Son 10 gün içerisinde Ayvacık Büyükhusun'da liman temeli attıklarını ifade eden Turan, denizle ilgili ciddi bir lig atlama iddialarının olduğunu dile getirdi.

Lapseki yat limanının ÇED aşamasında olduğuna işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Gelibolu'da dört rampalı limanımızın temellini attık. Sağlıkla ilgili tüm ilçelerimizin sorunlarını yatırdık ve çok büyük oranda çözüm bulduk. Lapseki Hastanesini açtık. Biga Hastanesini 2 gün sonra açıyoruz, Çan'ın temelini atıyoruz, Yenice bitmek üzere, Ezine, Ayvacık bitti. Tüm ilçelerimizin hastaneleri çok özel değerlendirildi. Artık Çanakkale'nin insanı ekstra durumlar hariç başka illere tedaviye gitmiyorlar. Ulaşımla ilgili köprüyü söylemiyorum dahi, geçiyorum. Eceabat Gelibolu, Ayvacık Küçükkuyu tünellerine başladık. Çalışmaları yoluna girdi, bitim aşamasına geldi."