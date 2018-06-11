ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Teknik liselerin uzun yıllar Türkiye'mizde kapatılmış olması, değişik sebeplerle geri bırakılmış olması, bedellerini bize bugün ödeten bir yanlış haline geldi. Bu engeller kaldırıldı." dedi.
Turan, Çanakkale Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, temeli atılan okulda atölye, pansiyon ve spor salonu binalarının da bulunacağını belirtti.
Meclisin kapanmasıyla Çanakkale'nin ilçe, belde tüm yatırımlarına omuz vermek, destek olmak için gece gündüz gayret ettiklerini vurgulayan Turan, kentte son dönemde sadece belli alanlarda değil her ana başlıkta çok ciddi bir dönüşüm olduğunu hep birlikte gördüklerini söyledi.
Son 10 gün içerisinde Ayvacık Büyükhusun'da liman temeli attıklarını ifade eden Turan, denizle ilgili ciddi bir lig atlama iddialarının olduğunu dile getirdi.
Lapseki yat limanının ÇED aşamasında olduğuna işaret eden Turan, şöyle konuştu:
"Gelibolu'da dört rampalı limanımızın temellini attık. Sağlıkla ilgili tüm ilçelerimizin sorunlarını yatırdık ve çok büyük oranda çözüm bulduk. Lapseki Hastanesini açtık. Biga Hastanesini 2 gün sonra açıyoruz, Çan'ın temelini atıyoruz, Yenice bitmek üzere, Ezine, Ayvacık bitti. Tüm ilçelerimizin hastaneleri çok özel değerlendirildi. Artık Çanakkale'nin insanı ekstra durumlar hariç başka illere tedaviye gitmiyorlar. Ulaşımla ilgili köprüyü söylemiyorum dahi, geçiyorum. Eceabat Gelibolu, Ayvacık Küçükkuyu tünellerine başladık. Çalışmaları yoluna girdi, bitim aşamasına geldi."
Artık köy yollarını tartıştıklarını anlatan Turan, "Çanakkale büyük oranda bir lig atlama iddiasını ortaya koydu ve hayata geçirdi. Ancak bunları yaparken tarımla ilgili özel gayretlerimiz oldu. Her alana teşvikimiz bir yana sadece Tarım Gıda Sanayi İhtisas Bölgesi 8 bin kişinin istihdamı olacak yani bölgenin en büyük tarım yatırımı olacak. Bütün kamulaştırma işlemleri bitti, bütün planlama işleri bitti. Şimdi yer tahsis süreci başlıyor. Kış gelmeden inşallah temel atmaya başlayacağız." diye konuştu.
- "Bu yıl 28 tane yeni okul yapıyoruz"
Turan, bölgenin genç ve hareketli bir bölge olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Eğitimin en özel alanlardan bir tanesi olması lazımdı, tüm hayırseverleriyle, devletiyle omuz omuza vererek çok büyük bir mesafe alındı. Sadece Çanakkale’de bu sene 28 tane yeni okul yapıyoruz. 28 yeni okul sadece bu sene yapıyoruz. Bu ciddi bir imkan, Allah devletimize zeval vermesin. Birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bugün İÇDAŞ’ımızın öncülük ettiği bu kampüsün çok fazla özellikleri var. Yurdundan, fitness salonuna kadar, eğitim salonlarından dershanelerine kadar çok farklı bir kampüsün temellerini atıyoruz.
Yıllarca bu ülkede ideolojik kavgalara eğitim heba edildi. Yıllar önce ben de okullardaydım. Meslek liseleri kat sayı engeliyle önü kapanarak, Türkiye’de çırak eğitiminden imam eğitimine kadar birçok alanda sıkıntı yaşandı. Biz araziyi geziyoruz, işsizlik talebi başka bir problem, işverenin derdi başka bir problem. O yüzden aradaki elemanların yetişmesi için büyük önem arz eden teknik liselerin uzun yıllar Türkiye'mizde kapatılmış olması, değişik sebeplerle geri bırakılmış olması, bedellerini bize bugün ödeten bir yanlış haline geldi. Bu engeller kaldırıldı ama. Şu an gördüğünüz lisemiz, sanayi bölgesi içerisinde uygulama ile teorinin bir arada olduğu çok özel bir konum haline geldi. O yüzden okul açmak keyifli ama teknik okul açmak ekstra keyifli diye düşünüyorum."
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