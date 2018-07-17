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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi


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