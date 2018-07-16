AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis gündemini değerlendirdi:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "OHAL'in özellikle yargı ve güvenlik güçlerimize verdiği imkanlar doğrultusunda FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle muazzam bir kavga etme, onların ihracı başta olmak üzere mücadele etme imkanı verdi." dedi. Turan, beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Meclis gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Normal dönemlerde her Salı günü Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantısı yaptığını anımsatan Turan, AK Parti olarak yarın bu toplantıyı yapmayacaklarını söyledi. Çalışma takvimi çerçevesinde milletvekillerinin yemin törenini ve Meclis Başkanı seçimini gerçekleştirdiklerini anlatan Turan, bugün itibarıyla da komisyonların belirlenmesinin sağlandığını belirterek, "Bu saat itibarıyla komisyonlar kendi aralarında başkan ve sözcülerini belirliyor." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya döneminde seçimden sonra OHAL'in kaldırılacağını ifade ettiğini hatırlatan Turan, 18 Temmuz itibarıyla OHAL'in nihayete ereceğini dile getirdi.

"Allah bir daha bu millete böyle günler göstermesin ki OHAL gibi Anayasal bir sisteme mecbur kalmayalım diye düşünüyoruz" diyen Turan, şunları kaydetti: "Biz asla OHAL taleplisi değildik ancak karşılaştığımız malum zorluklarla beraber anayasal sistem olan, anayasamızda öngörülen OHAL sürecini başlattık. OHAL'in özellikle yargı ve güvenlik güçlerimize verdiği imkanlar doğrultusunda FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle muazzam bir kavga etme, onların ihracı başta olmak üzere mücadele etme imkanı verdi. Dönüp arkaya baktığımızda iki yıl içerisinde başta Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde tüm hukuki imkanların değerlendirilmesinde önemli mesafe alındığını ancak nihayete ermediğini hep beraber takip ediyoruz. İstiyoruz ki olağanüstü hal kapsamındaki terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla hep devam etsin." - "Olağanüstü hal kaldırılıyor, nokta" Bülent Turan, zaman zaman muhalefet partilerinden bazı isimlerin "OHAL'e kılıf buluyorlar, farklı kanunlarla adım atıyorlar" gibi haksız eleştiride bulunduğunu söyledi.

OHAL'in 18 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacağının altını çizen Turan, şöyle devam etti: "Olağanüstü hal kaldırılıyor, nokta. Bu süre içerisinde aldığımız bazı tedbirlerin yine anayasal sistem içerisinde, Avrupa başta olmak üzere uluslararası kurumların öngördüğü evrensel hukuk içerisinde bazı düzenlemelerin yer aldığı bir kanun teklifi hazırladık. Söz konusu kanun teklifini CHP, MHP ve İYİ Parti'ye götürerek onların da kanaatlerini alma talebimizi iletmiş olduk kendilerine. Daha Meclis Başkanlığına sunmadan tüm partilere vererek iyi niyetimizi, uzlaşı talebimizi göstermiş olduk. Şimdi de bu kanun teklifini Meclis Başkanlığına vermeyi öngörüyoruz." Turan, TBMM'nin komisyon çalışmalarına kısa süre içerisinde başlarsa ilk ihtimal olarak bu hafta, komisyon çalışmalarının bitmemesi halinde önümüzdeki hafta Genel Kurul aşamasını bitirme talebi ve kararlılıklarının olduğunu söyledi. Bülent Turan, 15 gün süre zarfında söz konusu kanunun yasalaşmasını, terörle mücadelenin devamını talep ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz, fikrimiz, zikrimiz ne olursa olsun terörle mücadelede 81 milyonun beraber olmasını istiyoruz. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için atılması gereken adımları beraber atmak istiyoruz. Partilerimiz, siyasetimiz, ideolojimiz farklı olabilir ama bir derdimiz var ve bu ülkenin güvenliğinde asla eksik olmasın istiyoruz. Çok zayıflayan terör örgütlerinin yok olması talebimizi yineliyoruz. O yüzden muhalefetin de desteği ile özellikle bu kanunun bir an önce yasalaşmasını, olağanüstü halsiz dönemde sorunsuz, sıkıntısız terörle mücadeleye devam etmek istiyoruz. Olağanüstü hal tecrübelerinin artık geride kaldığını ve artık yeni bir sayfa açılacağını belirtmek istiyorum." Yapılan düzenlemelerin bir zorunluluktan kaynaklandığını aktaran Turan, bunların hepsinin de bir sınırlamasının olacağını bildirdi. - "Her tedbirin bir süresi var" Turan, dünyanın farklı ülkelerinde OHAL'in çok daha uzun süre devam ettiğini, bazı ülkelerde OHAL kalksa bile bazı kanunların sınırsız olduğunu bildiklerini anlattı. Türkiye'nin OHAL sonrasında yeniden eski yasalara döndüğünü, çok az bir istisna getirerek bunların da anayasal ve evrensel hukuka uygun olacağını anlatan Turan, şöyle devam etti: