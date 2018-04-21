AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: “100 bin imzayı toplarsın ve cumhurbaşkanı adayı olursun”

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti’nin mağdur edebiyatı yaptığını söyleyerek, “Cumhurbaşkanı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın ve cumhurbaşkanı adayı olursun” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesislerinin açılışına katıldı. Elitaş, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere yönelik bilgiler vererek, “AK Parti tarafından hazırlanmış teklifi değerlendirdiler ve seçmenin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulundan daha önce adaylıkları tespit edilmiş, aday olması müracaatla birlikte uygun görülmüş kişilerin ‘Ben bunun adına imza veriyorum’ diye toplayacaklar ve bunlar ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kurullarına gönderilerek bildirilecekler. Yüksek Seçim Kurulu 100 bin imzayı toplayan Cumhurbaşkanı adayını aday diye ilan edecek ve 24 Haziran tarihine gideceğiz. Hem Cumhurbaşkanı adayını hem de milletvekillerini TBMM üyelerinin oylarını kullanacağız. Cumhurbaşkanı için 1 pusula, milletvekilliği için 1 pusula. İttifaktan A partisini, B partisini hangisine verirseniz verin birlikte sayılıyor. Cumhurbaşkanlığı pusulasıyla, milletvekilliği pusulası ayrı ayrı olmasına rağmen aynı zarfta kullanılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda özel hassasiyeti göstereceklerdir. Oy pusulası birlikte kullanılacak ve aynı zarfın içerisine atılacak” ifadelerini kullandı.

“‘Derhal seçim olmalı’ diyenler, bugün seçimin engellenmesi için görüşmeler yapıyor”

Erken seçimi eleştirenlere sert çıkan Elitaş, “Bugünlerde çeşitli tartışmalar oluyor. Baskın seçimdi, erken seçimdi. 3 Kasım 2019 diyordunuz niye birden bire 24 Haziran seçimini yaptınız? Bizi eleştirenler geçmişe dönük baktığınızda daha bir hafta öncesine kadar seçimler hemen olmalı, derhal olmalı, sandıktan kaçan, er meydanından kaçan ‘Şerefsizdir’ diye hitap edenler bugün seçimlerin engellenmesi için gizli kapaklı arka odalarda seçimlerden milletin huzuruna çıkmaktan kaçmaktır. Bugüne kadar bütün seçimlerden almış oldukları derslerden bir daha aynı dersi alacağız diye hitap ettiklerinden dolayı bunu engellemeye çalıştılar. Alınmış kararın, millet iradesinin önünde kimsenin durması mümkün değildir” şeklinde konuştu. "Partilerin seçime hazır olması gerekir"

Türkiye’de kurulmuş 96 tane siyasi partinin olduğunu hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Diyorlar ki birkaç parti seçime giremeyecekmiş, arkadaşlar Türkiye’de 96 tane kurulmuş parti vardır. Bu partiler her gün her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak olan seçime hazırlanması gerekir” şeklinde konuştu.