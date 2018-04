AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: “100 bin imzayı toplarsın ve cumhurbaşkanı adayı olursun”

“‘Derhal seçim olmalı’ diyenler, bugün seçimin engellenmesi için görüşmeler yapıyor”

Erken seçimi eleştirenlere sert çıkan Elitaş, “Bugünlerde çeşitli tartışmalar oluyor. Baskın seçimdi, erken seçimdi. 3 Kasım 2019 diyordunuz niye birden bire 24 Haziran seçimini yaptınız? Bizi eleştirenler geçmişe dönük baktığınızda daha bir hafta öncesine kadar seçimler hemen olmalı, derhal olmalı, sandıktan kaçan, er meydanından kaçan ‘Şerefsizdir’ diye hitap edenler bugün seçimlerin engellenmesi için gizli kapaklı arka odalarda seçimlerden milletin huzuruna çıkmaktan kaçmaktır. Bugüne kadar bütün seçimlerden almış oldukları derslerden bir daha aynı dersi alacağız diye hitap ettiklerinden dolayı bunu engellemeye çalıştılar. Alınmış kararın, millet iradesinin önünde kimsenin durması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

"Partilerin seçime hazır olması gerekir"

Türkiye’de kurulmuş 96 tane siyasi partinin olduğunu hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Diyorlar ki birkaç parti seçime giremeyecekmiş, arkadaşlar Türkiye’de 96 tane kurulmuş parti vardır. Bu partiler her gün her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak olan seçime hazırlanması gerekir” şeklinde konuştu.