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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: "Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. (Kabinede) Dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: "Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. (Kabinede) Dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak."


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AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilirAK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
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