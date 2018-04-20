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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: “Üst tarafta ittifak sütunu, alt tarafta ittifaka giren partilerin isimleri ve milletvekilleri adayları yer alacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ”Üst tarafta ittifak sütunu, alt tarafta ittifaka giren partilerin isimleri ve milletvekilleri adayları yer alacak” dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, İHA muhabirinin seçim pusulası ile ilgili sorusu üzerine, “Cumhurbaşkanı pusulasıyla milletvekili pusulası ayrı ayrı olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ”Üst tarafta ittifak sütunu, alt tarafta ittifaka giren partilerin isimleri ve milletvekilleri adayları yer alacak” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, İHA muhabirinin seçim pusulası ile ilgili sorusu üzerine, “Cumhurbaşkanı pusulasıyla milletvekili pusulası ayrı ayrı olacak. İttifak yapan partiler bu ittifaklarını oy pusulasına derç etmiş olacaklar. Üst tarafta ittifak sütunu, alt tarafta ittifaka giren partilerin isimleri ve milletvekilleri adayları yer alacak” dedi.
Oy pusulalarının cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl olacağına ilişkin ise Elitaş, “Daha önce cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi fotoğraf ve isim olacak. 2014 yılında yaptığımız seçiminde oy pusulası nasılsa o. Burada iki seçim yapılıyor. Seçmen iki oy pusulasını sandık kurulundan alacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili ile ilgili pusulayı. Girecek oy kabinine, oyunu verecek ve aynı zarfa koyacak” ifadelerini kullandı.

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