AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz:

İnceöz, 15 Temmuz'da tankların, topların, silahların millete doğrultulduğunu anımsatarak, "O gece Meclisimiz bombalandı, çatışmalar yaşandı. Aziz milletimizin canını ortaya koymak suretiyle geleceğine sahip çıktığı o karanlık geceyi aydınlatan bir ses vardı. O ses kurucu Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Milletimin gücünden başka hiçbir güç tanımıyorum' diyerek vesayet odaklarına karşı, dimdik duracağımızı belirten ve geceyi aydınlatan sesiydi." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen ve CHP'den Afrin'de yürütülen bu operasyona yönelik bazı eleştiriler geldiğini dile getiren İnceöz, şunları kaydetti:

"Afrin operasyonuna eleştiride bulunanlar, şehitlerimize laf edenler, ezanlardan rahatsızlık duyanlar, Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisinden gelen sesler, gerçekten Aziz milletimiz tarafından da katlanılacak bir hal içerisinde olmadığını göstermektedir. Bunu şunun için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin yukarısı başka bir ses veriyor, taban başka bir ses veriyor. Ülkesi ve milleti için hassasiyet taşıyanları ayırmak lazım. O güne kadar darbe girişimcilerine karşı meydan okuyan ifadeleri olan ana muhalefet partisinin genel başkanı, o gece normal bir geceymiş gibi Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek sabaha kadar orada darbenin seyrini izliyor. Bu ana muhalefet partisi açısından, Türkiye siyaseti açısından, siyasi tarihimiz açısından kara bir lekedir."

İnceöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güney sınırlarında, Suriye'de terör devletçikleri kurmak suretiyle burada PKK, PYD, YPG hep beraber iş birliğiyle güneyimizde bir terör koridoru oluşturulmak isteniyor. Bu bölge için düzenlenen operasyon meşru, uluslararasında haklı, sınırlarımızın güvenliğinin temini noktasında düzenlenmesi gereken bir operasyon. İşin doğrusu uzun süredir sabrımızı test etmeye kalktıkları operasyon başladı. Bugün operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Tabii ki bu bölge, terör örgütlerinden temizlenene kadar, Fırat'ın doğusu da dahil olmak üzere, Münbiç de dahil olmak üzere bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi elzemdir. Burada da ana muhalefet partisinden çatlak sesler geliyor. Kimisi PYD'ye terör örgütü demek için delil arıyor ama ÖSO'ya terör örgütü demekten çekinmiyor ve delil aramıyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öyle açıklamaları var ki ülkemizin değerleri ile inançlarıyla adeta alay edercesine. 'Türkiye kazanacaksa gerekirse biz kaybedelim' diyen bir Genel Başkanın, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru taşımak üzere çalışma gayreti içerisindeyiz."