AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz:

NİĞDE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Türkiye'nin neredeyse gücünü test etmeye kalkıyorlar. Ama bilinmeli ki ne yaparlarsa yapsınlar bu coğrafyanın terör örgütleriyle terbiye edilemeyeceğini öğrenmek zorundalar." dedi. İnceöz, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Niğde Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi'nde, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 2001'den beri ülkesi için canla başla mücadele eden kadınlara canıgönülden teşekkür etti. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının sebebinin hem ülkenin güvenliğinin sağlanması hem de Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak olduğunu dile getiren İlknur İnceöz, Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin yaşadığını hatırlattı. İnceöz, Suriyelilerin yurtlarından edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Orada DEAŞ terör örgütü icat edildi. DEAŞ, diğer terör örgütleriyle ittifak içinde Türkiye'ye saldırıyor. Terör örgütleri oradaki insanların canını, malını, namusunu güvenlik altına alacak bütün tedbirleri kaldırdı, tehdit etti. Bugün biz 3,5 milyon Suriyeliyi ülkemizde 6 yıldır misafir ediyoruz. Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonu gibi Afrin operasyonu tamamlandığında Suriyeli kardeşlerimiz kendi vatanlarına, ülkelerine dönecekler. Bunda amaç, hem ülkemizin güvenliği hem de onların yaşayacağı güvenli alanlar oluşturabilmek. Biz, terör örgütlerinin hiç birini ayırt etmeksizin ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir ittifak içinde olurlarsa olsunlar bütün terör örgütleriyle bu kararlı mücadeleyi bu coğrafyanın kaderi, huzuru ve barışı için gerçekleştirmekteyiz."

"3,5 milyon Suriyeli canını kurtarmak için Türkiye'ye geldiğinde silahlarla ateş edip onların botlarını batıranlar, tel örgü, duvarlar örenler kimlerdi acaba" diyen İlknur İnceöz, şöyle konuştu: "Avrupa'ya istemiyoruz diyenler, şimdi siviller için kaygılanıyormuş. Tabii ki bu endişe ve kaygının arkasında yatan tek şey şu ki; biliyorlar ki Türkiye terör örgütleriyle mücadele ettiğinde ve başarıya ulaştığında hem ülkemizin birlik ve beraberliği hem de coğrafyaya gelecek huzurla beraber artık buraya müdahale etme imkanları kalmayacak. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız süreçte Türkiye'nin neredeyse gücünü test etmeye kalkıyorlar. Ama bilinmeli ki ne yaparlarsa yapsınlar, bu coğrafyanın terör örgütleriyle terbiye edilemeyeceğini öğrenmek zorundalar. Bunu yapmak için de her birimizin, teşkilatlarımız nezdinde güçlü duruşuna, inancına, vatan sevgisine, inanılmaz birlik ve beraberliğimize ihtiyacımız var. 80 milyonun bir ve beraber olması, kenetlenmesi bizim hem içeride hem de dışarıda güçlü duruşumuz, mücadelemiz açısından önemli. Bir bakıyoruz ki bu süreçte Avrupa bu kararları alıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, aldıkları kararlar, yaptıkları her şey bizim için yok hükmünde."