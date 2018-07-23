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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitimin 21 gün olarak revize edilmesini teklif edeceklerini bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitimin 21 gün olarak revize edilmesini teklif edeceklerini bildirdi.


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