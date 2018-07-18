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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba kanun" teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba kanun" teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi


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