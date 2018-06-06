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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

"Başka icraatları yok, zihinlerinde başka Türkiye ile ilgili düşünceleri yok. Sadece kaos, sadece intikam duygusu, sadece dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirmek için gayret gösteriyorlar"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Başka icraatları yok, zihinlerinde başka Türkiye ile ilgili düşünceleri yok. Sadece kaos, sadece intikam duygusu, sadece dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirmek için gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş, seçim çalışmalarını Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret ederek sürdürdü.

Elitaş, yoğun bir seçim dönemine girdiklerini ve seçim sürecinde gereksiz hırsların ortaya çıktığını belirtti.

TRT ile ilgili yapılan açıklamaları eleştiren Elitaş, şunları kaydetti:

"Değişik değişik söylemlerin ortaya çıktığı, insanların hırslarının meydanlarda ortaya çıktığı, şuuraltı, bilinçaltındaki meselelerinin meydanlarda, sahnelerde mikrofonun karşısında ortaya çıktığını görüyoruz.
Özellikle bölücü bir partinin genel başkanı 'TRT'yi satacağım, hepsinin işine son vereceğim.' diye bir mesele gündeme getirmeye çalıştı. Arkasından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Afrin kahramanı, teröristlere göz açtırmayan, Türkiye'nin kuzeyinde Suriye'de, bir taraftan Kuzey Irak'taki terörle mücadele konusunda kahramanlık destanı yazmış bir komutana 'Cumhurbaşkanı seçilirsen apoletlerini sökeceğim.' diye ilk icraatının bu olduğunu söylüyor. Birinin ilk icraatı TRT'yi kapatmak, diğerinin de kahraman Türk askerinin değerli komutanının apoletlerini sökmek olacak."

Elitaş, 24 Haziran'ın önemli bir tarih olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Anlaşılan başka icraatları yok, zihinlerinde başka Türkiye ile ilgili düşünceleri yok. Sadece kaos, sadece intikam duygusu, sadece dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirmek için gayret gösteriyorlar. İnşallah 24 Haziran tarihinde değerli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz ve tüm Türkiye bunlara fırsat vermeyecek. Ümit ediyor ve diliyorum 24 Haziran, birinci turda hem güçlü bir hükümet hem güçlü bir parlamento hem güçlü bir meclis ve güçlü bir Türkiye'nin önünü açacaktır."

Oda Başkanı Şeyhi Odakır da ziyaret ve odaya desteği dolayısıyla Elitaş'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin AK Parti grup Başkanvekili Mustafa Elitaş CHP Kayseri

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