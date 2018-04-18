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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılmasına ilişkin kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklife Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de imza atacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılmasına ilişkin kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklife Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de imza atacak."

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