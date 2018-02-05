AK Parti Grup Başkanvekili Turan:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yeni taksi alan taksici esnafımıza ÖTV indiriminin iyi geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kaymakam Mustafa Can ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile taksi durağını ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Turan, burada yaptığı konuşmada, 31 Aralık 2019'a kadar, 16 ve daha büyük yaştaki araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni araç alımında 10 bin lirayı aşmamak üzere ÖTV indirimi sağlanmasını öngören "torba tasarı"ya değindi.

Turan, şunları kaydetti:

"Yeni taksi alan taksici esnafımıza ÖTV indiriminin iyi geldiğini düşünüyoruz. Bildiğim kadarıyla yüzde 50'ye kadar indirim oluyor. Şimdi benzerini tüm esnaflarımız için getirdik. Esnafımız kendi alanında aracını kullanacaksa düşük faizli kredi veriliyor ayrıca iş yeri almak isteyene de hükümetimiz esnafımız için ne kadar imkan varsa yapmaya çalışıyor. Esnafımız güçlü olursa halkımızda güçlü olur devletimiz de güçlü olur. Bu konuda beraber çalışarak beraber büyüyeceğiz."