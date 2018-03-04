AK Parti Grup Başkanvekili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz kavga etmezsek, yanlış yapmazsak, belediye başkanı, milletvekili, kadın kolu, gençlik kolu kavgası yapmazsak Kılıçdaroğlu gibi bir adamın, çapı olmayan bir liderin bu ülkede yüzde 50+1 alma imkanı yok. Bir adamdan ne olur demeyin. Hepiniz kıymetlisiniz." dedi. Partisinin, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Turan, 16 yıldan beri partilerinin bin bir türlü oyunlara, senaryolara rağmen asla sarsılmadığını belirtti. İçeriden ve dışarıdan girişimlerin olduğunu, buna rağmen yorulmadıklarını ifade eden Turan, "Bir rüzgardır gelip geçer', 'Uzun boylu bir adam var, bugün var yarın yok' denmesine rağmen bu hareket asla sarsılmadı. Zaman zaman 50+1 diye hepimiz duyuyoruz. Asla doğru bir ifade değil. Biz ittifak yokken, bu kadar güçlü teşkilatımız yokken yüzde 52'leri bulmuş teşkilatız. Isparta'dan ilan ediyorum, 50+1 değil, 60+1 ile yürüyecek insanlarız. Biz seçimlerde Cumhurbaşkanımızın bu duruşuyla beraber yüzde 60'ın üzerinde oy alacak, çok daha güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.

Birilerinin bu ülkenin zayıf olması gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Turan, son kalenin Türkiye olduğunu ve son yıllarda ülke üzerinde muazzam oyunlar oynandığını dile getirdi. - "Bu milletle uzlaşacağız ama zalimlerle asla uzlaşmayacağız" Birilerinin "Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın burada olmaması için" büyük gayret gösterdiğini aktaran Turan, şöyle devam etti: "Zaman zaman diyorlar; 'Uzlaşmıyorsunuz, anlaşmıyorsunuz'. Biz kiminle uzlaşacağımızı, anlaşacağımızı iyi bilen bir ekibiz. Biz dünyanın meydanında yanlış yapanlara 'One minute', yeri geldiğinde 'Dünya beşten büyüktür.' diyen bir liderin arkasındayız. Aynı liderin Isparta kadın kollarıyla, teşkilatının tüm kademesiyle nasıl uzlaştığını, nasıl mütevazı olduğunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'de hiçbir programda ayak ayak üstüne atmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dışarıdaki en güçlü ülkelerin liderinin yanında ayak ayak üstüne attığını görürsünüz. Biz bu milletle uzlaşıyoruz. Yanlış yapanlarla, zalimlerle, bu dünyada oyunu olanlarla uzlaşmama sözümüz var. O yüzden zaman zaman gelip 'Uzlaşan, sakin bir lider bulun.' diyorlar. Hayır arkadaş. Bu milletle uzlaşacağız ama zalimlerle asla uzlaşmayacağız. O yüzden 2019, 200 yıllık bir operasyonun, 100 yıllık darbeler döneminin bir anlamda geride kaldığı dönem olacak."

- "Bu ülkede iktidar olmanın yolu bu milletle yol yürümekten geçer" Turan 2019'daki seçimlere işaret ederek, halkın dört tarafını kucaklayan bir sistemden sonra hiçbir vesayetin bu ülkeye yan bakma ihtimalinin olmayacağını dile getirdi. Isparta'nın 16 Nisan 2017 referandumunda üzerine düşen görevi yaptığını belirten Turan, "Yeni sistemde öyle adım atacağız ki artık bu ülkeye yan bakanlar, vesayetle ufacık başörtüsü sorununu 13 sene çözdüremeyenler, darbe yapanlar, başbakan asanlar, medya patronlarıyla ortak olup arkasına alanlar iktidar değiştiremeyecekler, iktidar olmak isteyenler sırtını bu millete dayayacak. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, Alevi'den, Sünni'den, açıktan, kapalıdan oy almayan bu ülkede iktidar olamayacak. Bu ülkede iktidar olmanın yolu bu milletle yol yürümekten geçer." ifadelerini kullandı. Bu saatten sonra ne CHP'nin ne de başka partinin kendilerine rakip olamayacağını savunan Bülent Turan, "Biz kavga etmezsek, yanlış yapmazsak, belediye başkanı, milletvekili, kadın kolu, gençlik kolu kavgası yapmazsak Kılıçdaroğlu gibi bir adamın, çapı olmayan bir liderin bu ülkede yüzde 50+1 alma imkanı yok. Bir adamdan ne olur demeyin. Hepiniz kıymetlisiniz." dedi.

- "Maalesef uluslararası güçlerin uzantısı CHP haline gelmeye başladı" Zaman zaman huzurlarını bozan şeylerin meydana geldiğini aktaran Turan, şunları kaydetti: "Akit TV'de bir adam çıktı, haddini aşarak, yanlış ifadeler kullandı. Hepimiz kınadık, yanlış yapıyorsun dedik. O adam yanlış yaptığında bağıran CHP ve bağıran basın mensupları, 'Evet çıkarsa, bu ülkenin evet diyenlerini İzmir'e dökeriz.' diyene niye sesinizi çıkarmadınız? Çıkıp da 'AK Parti'ye karşı silahlı mücadele yapıyoruz.' diyen o yazarlara niye karşı çıkmadınız? Bu tam bir ikiyüzlülük. Kim yanlış yapıyorsa hayır diyeceğiz. Oyunlarını da önlerine koyacağız. Bugün CHP'nin yaptığı, geldiği yer asla mili duruş değildir. Şimdi çok fazla bastırdığımızdan ve eleştirdiğimizden dolayı geçen gün şehitlerimizin olmasından sonra çıktı dedi ki 'Türk bayrağını alın gelin evlere asın.' dedi. Baş tacı. Soruyorum. Sen bunu yaparken 'PYD komşumuz olsun.' diyen genel başkan yardımıcısı asacak mı? Sen bunu söylerken 'PYD terör örgütü müdür değil midir bilmiyoruz?' diyen genel başkan yardımcı asacak mı? Sen bunu derken 'PKK'lı öldürmek alçaklıktır.' diyen genel başkan yardımcısından bahsedecek misin? O yüzden geldiğimiz yerde maalesef uluslararası güçlerin uzantısı CHP haline gelmeye başladı. Maalesef Türkiye'ye operasyon yapan, darbeye teşvik eden 15 Temmuz'u aşağılayan sözcülerin uzantısı CHP olmaya başladı. O yüzden saflarımızı daha sıklaştıracağız. Milli mutabakatla beraber, cumhur ittifakıyla beraber genel seçimlerde işimiz çok. Tüm dosta düşmana AK Parti nasıl yürürmüş bunu göstereceğiz. Seçimlerde hep beraber sorumluluğumuzu üstleneceğiz."