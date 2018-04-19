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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “CHP yaparsa yanlış değil, AK Parti yaparsa yanlış, bu doğru bir yaklaşım değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu konuda CHP adım atarsa yanlış değil, AK Parti adım atarsa yanlış, bu doğru bir yaklaşım değil.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu konuda CHP adım atarsa yanlış değil, AK Parti adım atarsa yanlış, bu doğru bir yaklaşım değil. Bizi bu konuda eleştiren CHP OHAL’i uzatarak seçime gitmiş 1995 yılında” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantı öncesinde AK Parti Genel Merkezi önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle ana muhalefette “Olağanüstü Hal’de seçim olur mu?” eleştirisinin yapıldığını, OHAL’in seçimle ilgili yasal bir mevzuat olmadığını, tam aksine güvenlikle ilgili olduğunun altını çizen Turan, “OHAL’i AK Parti’nin seçime ilişkin bir kararı gibi eleştirmek hakkaniyetten uzak bir yaklaşımdır” diye konuştu.
CHP’nin eski yıllarda OHAL içinde ülkeyi seçime götürdüğünü hatırlatan Turan, “Bu konuda CHP adım atarsa yanlış değil, AK Parti adım atarsa yanlış, bu doğru bir yaklaşım değil. Bizi bu konuda eleştiren CHP OHAL’i uzatarak seçime gitmiş 1995 yılında” şeklinde konuştu.
Baskın seçim iddiasının hakkaniyetten uzak olduğunu ve bunun bir baskın seçim olmadığını, erken seçim olduğunu söyleyen Bülent Turan, “1995 yılında DYP ile CHP’nin ortaklığındaki koalisyon erken seçim kararı alıyor. Bu kararı aldıktan 58 gün sonra seçime gidiyor. CHP erken seçim kararı aldığında 58 günde seçime giderken, biz 66 günde gitmemize rağmen bu hakkaniyetten uzak klasik bir CHP eleştirisidir” ifadelerini kullandı.

”Uyum yasalarının Mecliste çıkması için zaten yeterli süre"
Uyum yasalarının 5 ana başlıkta toplandığını, bu başlıklardan birkaç tanesinin zaten TBMM’den geçtiğini, acil olmayanların, yani seçimden sonra olacak olanlarda problem olmadığını kaydeden Turan, “Seçime katkısı olacağını düşündüğümüz birkaç önemli husus var ki, zaten seçime 66 gün var, Meclis kapanmış değil. Biz Meclisteki yasal süreçlere devam ediyoruz. Uyum yasalarının Mecliste çıkması için zaten yeterli süre var. Biz seçim gerekçesi ile Meclisi kapatmış değiliz, YSK takviminin açıklanması sürecine kadar Meclis yasal faaliyetlerine devam edecek” açıklamasında bulundu.
Büyük kongrenin seçimden sonraya kalmasında hiçbir yasal engel olmadığını kaydeden Turan, “Bizim zaten Eylül sonuna kadar kongreyi yapma görevimiz var. O yüzden sıkıştırılmış bir kongre yerine belki seçimden sonraya bırakabiliriz. Takvim uygun olursa erken de yapabiliriz” dedi.

“Bugün grup önerimizle bunu yapabiliriz”
Turan, Mecliste komisyonun seçim kararını görüşmek için ne zaman toplanacağına ilişkin şunları söyledi:
“Biz Meclise düşen seçime ilişkin görevleri hemen yapıp yetkinin YSK’da olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Meclise düşen görevlerin hızlı olması için, yasal sürelerin limitinin en az olarak kullanılması için davet edeceğiz. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Muhtemeldir ki, grup önerisi ile danışma kurulu önerisi ile komisyon için 8 saat bekleme süresini bir anlamda revize ederek komisyonun bugün toplanmasını dahi talep edebiliriz. Bugün toplayamasak yarın komisyon 8 saat bittiği için toplanabilecektir, ardından hemen Genel Kurul toplanacaktır. Bugün grup önerimizle bunu yapabiliriz, yarın Genel Kurul toplanıp karar alabilir. Meclis kendisine düşen görevi yapıp, YSK’nın takviminin açıklanmasına imkan vermesi lazım.”

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