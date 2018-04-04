AK Parti Grup önerisi gündeme alınmadı

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti’nin uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5 dakikaya düşürülmesi önerisi gündeme alınmadı.

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5 dakikaya, tümü üzerinde şahıs ve maddelerdeki bütün konuşmaların 3’er dakika olarak belirlenmesi önerisi verdi. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar öneriyi iç tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle işleme almadı. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş usul tartışması açılmasını istedi. Usul tartışmasında da TBMM Başkanvekili Sancar tutumu üzerine lehte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, aleyhte ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti İstanbul milletvekili Doğan Kubat konuşma yaptı.

TBMM Başkanvekili Sancar Kanun Tasarı ve Komisyondan gelen işler kısmına geçti. Hükümet ve komisyon üyeleri yerlerine geçmeyince Sancar Genel Kurul oturumunu kapattı.