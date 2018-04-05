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AK Parti Grup önerisi kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

AK Parti Grup önerisi kabul edildi.TBMM Genel Kurulu’nda dünden bu yana tartışmaya konu olan Grup önerisi kabul edildi.

AK Parti Grup önerisi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda dünden bu yana tartışmaya konu olan Grup önerisi kabul edildi. TBMM genel kurulu saat 14.00’te başladı. Dün verilen öneri de uluslararası sözleşmelerde 20 dakika olan konuşma sürelerini beş dakikaya ve on dakikalık konuşma süresini üç dakikaya indirilmesi ön görülüyordu. AK Parti Grup önerisi sırasında CHP ve HDP usul tartışması açılmasını istedi. Usul tartışmasında da iç tüzüğe aykırı olduğu muhalegfet partileri tarafından dile getirildi. Usul tartışmasından sonra CHP ve HDP Genel Kurul salonunu terk etti. AK Parti ve MHP oylarıyla grup önerisi kabul edildi.

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