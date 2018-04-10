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AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı kürsüye çağırdı. Erdoğan'ın Bakan İsmet Yılmaz'a, Bahçeli'nin de tepkisini çeken 'Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün deizm raporunu' sorduğu öğrenildi. Erdoğan'ın raporu kast ederek 'Olmaz böyle bir şey...' dediği duyuldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye’deki gelişmelerden, ekonomik gelişmelere kadar birçok konuya değinen Erdoğan konuşmasının sonunda da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı kürsüye çağırarak ‘bir şeyler sordu. Bakan Yılmaz’ı “İsmet bey sizi buraya alalım” diye kürsüye çağıran Erdoğan, kürsü önünde bir süre Bakan’ı dinledi.

BAHÇELİ’NİN DEİZM ELEŞTİRİSİNİ SORDU

Sözcü'de yer alan habere göre; Erdoğan’ın, Yılmaz ile ayaküstü yaptığı değerlendirmede, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı ‘deizm’ açıklamasının değerlendirildiği öğrenildi.

Mikrofonlara çok azı yansıyan konuşmada Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaya atılan deizm konusu tartışıldı.. Bakan Yılmaz’ın, Erdoğan’ın sorusu üzerine “… Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir çalışması var… Toplum yapısı ve dinle ile ilgili…. Burada gençlerimizin deizmle ilgili bir düşüncesi var… 8-10 tane farklı görüş var… ” dediği ve yaklaşık 35 saniye süren İsmet Yılmaz’ın bu açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Olmaz böyle bir şey…” diye bitirdiği duyuldu.

BAHÇELİ, KONYA’DAKİ DEİZM RAPORUNU ELEŞTİRMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan’dan dakikalar önce yaptığı grup konuşmasında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı ‘Gençlik Çalıştayı’ndaki “Gençler deizme kayıyor” tespitini eleştirmiş ve “Türk gençliğine ateizmin bir önceki istasyonu olan deizm karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar. Türk gençliği yüksek ülkülere tırmanmayı göze alan iman erleridir. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar. Sahte fetva ve makamlarıyla uğraşsınlar. Çocukları istismar eden kansızlarla ilgili çalıştay düzenlesinler. Bırakın hayallere pranga vurmayı, düşün Türk gençliğinin yakasından. Çekin ellerinizi Türk gençliğinin yarınlarından. Türk gençliği inançlıdır, haysiyetlidir. İnanç kalpazanlarının, din tacirlerinin üstesinden gelecek güce kabiliyete hamd olsun sahiptir.” demişti.

İŞTE O DEİZM RAPORU

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şehirdeki vakıflarla düzenlediği “gençlik ve inanç” konulu çalıştayda imam hatipliler için ilginç sonuçlar ve sorunlar tespit edildi. Raporda; imam hatiplerde, iktidarın beklediğinin ötesinde bir anlayış geliştiği vurgulandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İHL Meslek Dersi öğretmenlerinden oluşan 50 öğretmenin katıldığı çalıştayda, öğrencilerin anlatılan dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı, din dersi öğretmeninin öğrencisine uygun rol model olamadığı, çocukların sorularının ya yanıtsız kaldığı ya da bastırıldığı, MEB'in ders materyallerinin çocuklar değil yetişkinlere uygun ve yetersiz olduğu sonucuna ulaşıldı. Raporda özetle “Gençler deizme kayıyor” vurgusu yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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