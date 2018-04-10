AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye’deki gelişmelerden, ekonomik gelişmelere kadar birçok konuya değinen Erdoğan konuşmasının sonunda da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı kürsüye çağırarak ‘bir şeyler sordu. Bakan Yılmaz’ı “İsmet bey sizi buraya alalım” diye kürsüye çağıran Erdoğan, kürsü önünde bir süre Bakan’ı dinledi.

BAHÇELİ’NİN DEİZM ELEŞTİRİSİNİ SORDU



Sözcü'de yer alan habere göre; Erdoğan’ın, Yılmaz ile ayaküstü yaptığı değerlendirmede, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı ‘deizm’ açıklamasının değerlendirildiği öğrenildi.

Mikrofonlara çok azı yansıyan konuşmada Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaya atılan deizm konusu tartışıldı.. Bakan Yılmaz’ın, Erdoğan’ın sorusu üzerine “… Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir çalışması var… Toplum yapısı ve dinle ile ilgili…. Burada gençlerimizin deizmle ilgili bir düşüncesi var… 8-10 tane farklı görüş var… ” dediği ve yaklaşık 35 saniye süren İsmet Yılmaz’ın bu açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Olmaz böyle bir şey…” diye bitirdiği duyuldu.