AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasına bir partilinin söz almaya çalıştığı anlar damga vurdu. Erdoğan açıklamasının bölünmesine öfkelendi. "Müsaade eder misiniz" diye serzenişte bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyleydi;

''Dün Meclis Genel Kurulu'nda şahit olduğumuz görüntüleri asla tasvip etmediğimi burada bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini ülkenizin milli bayramını zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri orada kullananlara gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17 ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı'nda tankların başındakilerle görüşme yapılıyor yol açılıyor Bay Kemal Bakırköy'e kaçıyor belediye başkanının evinde misafir ediliyor. Biz Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz.

Dün orada bir terbiyesiz vardı nasıl olduğunu nereden biliyorsun? Kalkıp İstanbul Emniyet Müdürü ile şöyle konuşmuşmusuz inmişiz. İnsanda ahlak denilen bir şey olur. 23.17'de sen genel başkanınla oradasın biz Marmaris'ten oraya uçağımızla geliyoruz orada F-16'lar hala uçuyor. On binler orada. Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o on binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Sizler Bağdat Caddesi'den alkışlayanlardan oldunuz.

16 saat süren operasyonu havalimanında yönettik. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan milletvekili arkadaşlarımla beraber oradaydık. Ertesi gün cuma biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti bitine kadar dimdik durduk.''