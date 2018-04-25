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AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kendisine sesini duyurmaya çalışan bir partilinin ısrarlı söz alma çabasına tepki gösterdi. Erdoğan'ın sinirlendiği o anlar kameraya böyle yansıdı.

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasına bir partilinin söz almaya çalıştığı anlar damga vurdu. Erdoğan açıklamasının bölünmesine öfkelendi. "Müsaade eder misiniz" diye serzenişte bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyleydi;

''Dün Meclis Genel Kurulu'nda şahit olduğumuz görüntüleri asla tasvip etmediğimi burada bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini ülkenizin milli bayramını zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri orada kullananlara gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17 ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı'nda tankların başındakilerle görüşme yapılıyor yol açılıyor Bay Kemal Bakırköy'e kaçıyor belediye başkanının evinde misafir ediliyor. Biz Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz.

Dün orada bir terbiyesiz vardı nasıl olduğunu nereden biliyorsun? Kalkıp İstanbul Emniyet Müdürü ile şöyle konuşmuşmusuz inmişiz. İnsanda ahlak denilen bir şey olur. 23.17'de sen genel başkanınla oradasın biz Marmaris'ten oraya uçağımızla geliyoruz orada F-16'lar hala uçuyor. On binler orada. Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o on binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Sizler Bağdat Caddesi'den alkışlayanlardan oldunuz.

16 saat süren operasyonu havalimanında yönettik. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan milletvekili arkadaşlarımla beraber oradaydık. Ertesi gün cuma biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti bitine kadar dimdik durduk.''

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kendi iclerinde de çcatırdaalar başladı.. Akp bitti
Sana bu halk 15 yıldır müsaade ediyor zaten! Müsaade bitti! Şimdi halk konuşacak sen hesabını vereceksin. Memleketi batırdın yetmedi hayali şirketlerle akrabalarına kara para aklattın, yetmedi rüşvetlerle aile bireylerine gemicikler yurtlar aldırttın! yetmedi dolar euro manüpilesi ile Türk Parasını kelebeğe çevirdin! yetmedi TC leri kaldırdın! yetmedi teröristlere resmi tören yaptın! yetmedi sporu çorba ettin! yetmedi milleti ağır vergiler ve borçlandırmak suretiyie tehditle oy aldın! yetmedi devletin mal varlıklarını sattın! yetmedi yeşili betona kurban ettin! Sahi sen ne yaptın YOL mu????
çok komikkk
Hünkarımız sinirlenmiş hahahahah .
terbiyesiz işte her zaman böyle bu adam
15 Temmuz akşamı güvenli bulduğu için İlgaz tüneline saklandığını itiraf eden Binali YILDIRIM 'ın kendisidir.. Lütfen Başbakan in Ilgaz tüneli açılış konuşmalarını okuyunuz..
sinirlenmediği kim var söyleyin
Hala daha sizler bizler diyor ya, arkadas icine ettin ulkenin hala fsrkinda degiomisin, biz biriz ve tek milletiz, senin partine oy vermeyen herkeso vatan haini ilan etmeye kalktigin icin kaybediyorsun farkinda degilmisin
Ülkeyi şarlatanlar yöneyiyor. Çok komik olaylar yaşıyoruz.
Çok gergin bu aralar
sinirlenmiyceksin aga millet magdur eyy almanya amerıka hollanda diycene eyy milletim sıkıntınız varmı de
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