AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanı Sezai Aydın oldu

AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanlığı’na Sezai Aydın seçildi.

AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanlığı 6.olağan Kongresi yapıldı. Kongre Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı İsmail Kırca, Divan Başkan Yardımcılığını İl Yönetim Kurulu Üyesi Al Kaya Balakar, Katip Üyelik görevlerini ise İl Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesrin Battal, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emrah Yalçınkaya yaptı. Eski Gürgentepe İlçe Başkanı Remzi Şahin görev yaptığı süre içerisinde kendisine destek olan herkese teşekkür ederek bayrağı Sezai Aydın’a devrettiğini açıkladı.

Yapılan seçimde AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanlığına Sezai Aydın seçildi. Yönetim kurulunda ise Ali Yalçınkaya, Celal Şanlı, Erol Gündüz, Ayhan Kadim, Muzaffer Arslan, Yunus Çalış, Turan Aydemir, Yaşar Şen, Özel Akıncı, Aycan Kuru, Erkan Kır, Ali Durukan, Şeref Ciğer ve Gülsüm Göl yer aldı.