Ak Parti Hakkari heyeti Ankara’dan ziyaretlerde bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari il teşkilatı heyeti Hakkari’nin sorun ve sıkıntılarını çözme adına Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür yönetiminde Hakkari’nin sorun ve sıkıntılarını çözme önerileri için Ankara’daki ziyaretlerini sürdürüyor. Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la detaylı görüşmeler gerçekleştirdiler. Görüşmelerde İl Başkanı Emrullah Gür, il yürütme Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçe Başkanı Cemal Adıyaman, Yüksekova ilçe Başkanı Naci Bilici, Şemdinli ilçe Başkanı Fikri Algül, Çukurca ilçe Başkanı Zeki Derin, Gençlik Kolları il Başkanı Cumhur Demir hazır bulundular. Bakanlıklar tarafından sıcak karşılanan Hakkari ekibi, il ilçelerle ilgili genel talepler dile getirdiler. Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür’ün başkanlığındaki heyetin Ankara’daki ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi.