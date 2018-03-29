HABER

Ak Parti Hakkari heyeti Ankara’dan ziyaretlerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari il teşkilatı heyeti Hakkari’nin sorun ve sıkıntılarını çözme adına Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür yönetiminde Hakkari’nin sorun ve sıkıntılarını çözme önerileri için Ankara’daki ziyaretlerini sürdürüyor.

Ak Parti Hakkari heyeti Ankara’dan ziyaretlerde bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari il teşkilatı heyeti Hakkari’nin sorun ve sıkıntılarını çözme adına Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür yönetiminde Hakkari’nin sorun ve sıkıntılarını çözme önerileri için Ankara’daki ziyaretlerini sürdürüyor. Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la detaylı görüşmeler gerçekleştirdiler. Görüşmelerde İl Başkanı Emrullah Gür, il yürütme Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçe Başkanı Cemal Adıyaman, Yüksekova ilçe Başkanı Naci Bilici, Şemdinli ilçe Başkanı Fikri Algül, Çukurca ilçe Başkanı Zeki Derin, Gençlik Kolları il Başkanı Cumhur Demir hazır bulundular. Bakanlıklar tarafından sıcak karşılanan Hakkari ekibi, il ilçelerle ilgili genel talepler dile getirdiler. Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür’ün başkanlığındaki heyetin Ankara’daki ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ak Parti Hakkari heyeti Ankara’dan ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Hakkari heyeti Ankara’dan ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Hakkari heyeti Ankara’dan ziyaretlerde bulundu

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!
İnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyorİnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.