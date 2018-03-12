AK Parti Hakkari teşkilatı Durankaya beldesini ziyaret etti

AK Parti Hakkari il teşkilatı, Durankaya beldesinde ziyaretlerde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, kent merkezinden 26 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinde ziyaretlerde bulundu. 2016 yılında Diyarbakır Sur’da şehit düşen Abduselam Özatak’ın ailesini ziyaret eden başkan ve beraberindekiler, bir süre Özatak ailesiyle sohbet etti. Beldede evlere konuk olan ve hastaları da ziyaret eden partililer, belde sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını ise yerinde dinledi. İl ve ilçeleri ziyaretlerinin bundan sonra da devam edeceğini belirten Başkan Gür, bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi. Belde halkı ise AK Parti heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.
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