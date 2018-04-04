AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

Konuya ilişkin olarak Reuters’a değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, “Kongreye bağlı olarak kabinede ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nda (MKYK) bir değişim ihtiyacı var. Bu değişimle hem parti hem de kabine seçim sürecine hazır hale gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu değerlendirebilir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti Kongresi’nin Haziran sonunda yapılması planlanıyor.

SINIRLI KABİNE REVİZYONU GELEBİLİR



Kaynaklar ve yetkililer, bazı parti yöneticileri ile kabine üyelerinin beklenen performansı gösteremediğini seçime hazırlık dışında bu nedenin de değişimi gerekli kıldığını belirtiyorlar.

AK Parti’den bir yetkili, “Kongrede 50 kişilik MKYK’ya bazı bakanların girmesi, ardından da onların yerine kabineye başka bakanların atanması beklenebilir” dedi.

Kabine revizyonunun Kongre sonrası olacağı görüşüne katılan başka bir AK Partili yetkili ise, “Erdoğan parti yönetimini güçlendirmek için kongrede bazı bakanları MKYK yönetimine çekebilir ki, bunun sonucu da sınırlı bir kabine revizyonudur. Böylece seçim için gerekli hazırlıklar da yapılmış olur ve seçim süreci başlatılmış olur” ifadelerini kullandı.