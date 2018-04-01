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AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz: - "İster PYD ister YPG ister PKK ister SDG olsun, adınız isterse FETÖ olsun, bütün terör örgütleriyle kararlı mücadelemiz devam edecektir. Türkiye üzerinde bir karış toprağı terör örgütlerine teslim etmeyeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "İster PYD ister YPG ister PKK ister SDG olsun, adınız isterse FETÖ olsun, bütün terör örgütleriyle kararlı mücadelemiz devam edecektir. Türkiye üzerinde bir karış toprağı terör örgütlerine teslim etmeyeceğiz." dedi.

İnceöz, Antakya Atatürk Stadı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yaz kış demeden kapı kapı dolaşan partililere teşekkür etti.

Kültür şehri, farklı dinlerin, kültürlerin, kardeşliğin buluştuğu kentte kongre düzenlediklerini belirten İnceöz, Hatay'ın Suriyeli sığınmacılara gönlünü açan bir kent olduğunu dile getirdi.

İnceöz, Afrin'de oluşturulmaya çalışılan terör koridoru nedeniyle Hatay'ın saldırılara maruz kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 yıldır ülkemizdeki, emniyette, sağlıkta, adalette, ulaşımda, her alanda çok önemli hizmetler yapmak suretiyle yaşanan önemli değişimi, dönüşümü hep beraber yaşadık. Hatay da bundan nasibini aldı. Güçlü Türkiye'yi inşa etme sürecinde hiçbir şey kolay olmadı. Liderimizle beraber, yol arkadaşları olarak sizlerle birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmek için, ne yaparsa yapsınlar bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaklarını, diklenmeden dik duran liderimizin duruşuyla aziz milletimiz kahramanlık yazarak adeta göstermiştir."

Geçmiş dönemlerde AK Parti'nin kapatılmaya çalışıldığını, gezi olaylarıyla Türkiye'nin ilerlemesi ve güçlenmesine engel olunmaya çalışıldığını aktaran İnceöz, 17-25 Aralık'ta yargı darbesiyle karşı karşıya kaldıklarını, daha sonra da 15 Temmuz'da darbe girişimiyle karşılaştıklarını anımsattı.

İnceöz, bu olayların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla atlatıldığını vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi yarım kalan işlerini, bugün Suriye sınırında ve ötesinde, terör örgütleri, terör koridoru oluşturmak suretiyle adeta Türkiye'ye karşı işgal girişimini devam ettirmek istediler. Hatay özellikle burada çok vakur durdu. Kadınıyla erkeğiyle, dini, dili, inancı ne olursa olsun vakur duruşuyla ülkesine, milletinin geleceğine sahip çıkan dik duruşuyla, liderliyle beraber Hatay, bu duruşuyla gerçekten tarih yazmakta." ifadesini kullandı.

- "Bir karış toprağı terör örgütlerine vermeyeceğiz"

Hangi şer odakları bir araya gelirse gelsin, asla Türkiye'yi bölemeyeceklerinin belirten İnceöz, "Afrin'den, Hatay'a, Reyhanlı'ya pek çok bölgeye saldırıda bulunulmak istendi. Terör örgütlerini pek çok defa uyardık. İster PYD ister YPG ister PKK ister SDG olsun, adınız isterse FETÖ olsun, bütün terör örgütleriyle kararlı mücadelemiz devam edecektir. Türkiye üzerinde bir karış toprağı terör örgütlerine teslim etmeyeceğiz." diye konuştu.

İnceöz, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileyerek, kongrenin de hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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