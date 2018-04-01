AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi

HATAY (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi, o öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Özgür Suriye güçleriyle beraber ne kadar yıkılmaz denilen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta biz Çanakkale'de iken şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. Aylardır Hatay'ın ilçelerini mahallelerini tehdit eden teröristlerden kuyruğunu kıstırıp kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar da yok olup gidiyor." dedi. Erdoğan, Antakya Atatürk Stadı'nda düzenlenen partisinin Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Hatay teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi. Partililere, Mart ve Kasım 2019'a hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, Hatay'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 46'lık "Evet" oranıyla Türkiye ortalamasının biraz atında kaldığını dile getirerek, "Demek ki Hatay'da daha çok çalışmamız gerekiyor, öyle mi? Daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inanıyorum, Hataylı kardeşlerime inanıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesiyle ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Zira, Misakımilli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz." diye konuştu.

"Eski ayva yeni nar, küsme bana nazlı yar, sen küsersen ben küsmem, senden başka kimim var." şeklindeki Hatay türküsünün sözlerini aktaran Erdoğan, "Bizim de sizlerden başka, milletimizden başka kimimiz var? AK Parti olarak kendimizi Hatay'a ve tüm milletimize en iyi şekilde anlatarak inşallah bundan sonra çok daha başarılı neticelere hep birlikte koşacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına, "Bunun için hep birlikte çok çalışmaya var mıyız?" diye sordu ve olumlu yanıt alması üzerine "Maşallah, sizlerden bugünden başlayarak mart ayındaki belediye başkanlığı, kasım ayındaki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu heyecanı, bu coşkuyu, bu kararlılığı sürdürmenizi bekliyorum." ifadelerini kullandı. Son 15 yılda Türkiye'yi büyütürken ve güçlendirirken hiçbir ili ihmal etmediklerini, Türkiye'yi kalkındırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, Hatay'da bu dönem içerisinde yapılan yatırımın 24 katrilyon lira olduğunu, eğitimde 7 bin 215 derslik inşa ettiklerini, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin eğitimine teşvik için ailelere 147 trilyon lira destek sağladıklarını anlattı.

Yüksek öğrenim yurtlarının yatak kapasitesine şimdiye kadar 5 bin ilave yaptıklarını, bu yıl da 2 bin 150, birkaç yıl içinde de 2 bin 750 kişilik yeni yurtları hizmete alacaklarını ifade eden Erdoğan, inşası devam eden 25 bin kişilik stadyumu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını bildirdi. Erdoğan, 13'ü hastane olmak üzere 42 sağlık tesisini Hatay'a kazandırdıklarını, Hatay'da 750, İskenderun ve Antakya'da 250'şer, Kırıkhan'da 150 ve Reyhanlı'da 100 yataklı devlet hastanelerini hizmete açtıklarını ifade etti. İskenderun'da 600, Dörtyol, Samandağ, Hassa ve Arsuz'a yapılacak 250'şer yataklı devlet hastaneleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, TOKİ ile yapılan projelerde konut sayısının 8 bini bulduğunu söyledi. Erdoğan, Hatay'ın 151 kilometre olan bölünmüş yolunun üzerine 336 kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini belirterek, Karasu Köprüsü, Özkızılkaya Köprüsü, Afrin Çayı Köprüsü gibi yatırımlarla da ulaşım sıkıntılarını büyük oranda çözdüklerini dile getirdi. - "Amanos'ta 17 teröristi etkisiz hale getirdik"

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyol-Hassa yolunun proje çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Erdoğan, "Amanos dedim de aklıma şu geldi, hamdolsun Amanos'ta neredeyse bir hafta içerisinde 11, bugün de 6, 17 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amanos Dağları'nı tünel, viyadük ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturacaklarını ifade eden Erdoğan, bu projeyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Akdeniz'e ulaşımını büyük ölçüde kısaltmış olacaklarını, böylece hem yolculukları hem de mal ticaretini kolaylaştıracaklarını bildirdi. İskenderun-Hatay-Cilvegözü otoyolunun da bir başka önemli ulaşım projesi olduğunu söyleyen Erdoğan, bu projenin inşasının da yakında başlayacağını söyledi. Hatay Havalimanı'nın geçen yıl 1 milyon 280 bini aşan yolcu trafiği ile önemli bir merkez haline geldiğini, havalimanına kazandırdıkları 4 milyon yolcu kapasiteli terminal binasıyla şehrin ticaret ve turizm potansiyelinin önünü açtıklarını kaydetti. İnşası süren Reyhanlı Barajı'nın 585 bin dekar araziyi sulayacak önemli bir proje olduğunu, tamamladıkları 5 baraj ve üç göletle şehrin topraklarının bereketini artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Geçtiğimiz 15 yılda Hatay'daki çiftçilerimize verdiğimiz destek toplamda ne biliyor musunuz? Küsuratını söylemeyim, 2 katrilyon liradır ama Bay Kemal 'Çiftçi ağlıyor' diyor. Bu parayı çiftçiye verdik, bunlar çiftçiye gitti ama haberi yok. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, ağzı var hakikati konuşamaz. Kalp mühürlü, kalp." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde de yatırımları artırarak sürdüreceklerini ve Hatay'ı 2023 Türkiyesinin parlayan yıldızı haline getireceklerini söyleyerek, şöyle devam etti: "Bu arada Hataylı ve Kilisli kardeşlerime de bir müjdem var. Hataylı ve Kilisli esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını 1 yıl süreyle erteledik. Eskiden terör olaylarından en az yüzde 30 etkilenme şartıyla bu erteleme yapılıyordu, şimdi bu yüzde 30 şartını kaldırdık, herkesin ertelemeden yararlanabilmesini sağladık. Ayrıca yine Kilis ile Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerindeki vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin SSK borçlarıyla ilgili de bir adım attık. Buralardaki vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin geçtiğimiz aralık ayından önümüzdeki haziran ayına kadar olan ve olacak SSK borçlarının gecikme cezası olmaksızın ertelenebilmesine de ayrıca imkan sağladık." - "Milletinin yanında olmayan devlet yıkılmaya mahkumdur" Yaptıkları düzenlemelerin Kilis'e ve Hatay'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Gördüğünüz gibi devletimiz sıkıntılı günlerinde vatandaşını yalnız bırakmıyor. Tüm imkanlarıyla yanında yer alıyor. Zira milletinin yanında olmayan devlet yıkılmaya mahkumdur. Hatay gazi bir şehirdir, tarihten gelen gazilik vasfınızı Suriye'deki son hadiseler sırasında bir kez daha hak ettiniz, bir kez daha taçlandırdınız." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın ilçe ve mahallelerinin aylar boyunca Afrin'i işgal eden terör örgütü mensuplarının saldırılarına maruz kaldığını dile getiren Erdoğan, Suriye'den sızan teröristlerin Hatay'da ve buradan geçerek diğer şehirlerde eylemler gerçekleştirdiğini hatırlattı. Aynı durumun Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa için de geçerli olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Baktık ki bunların duracağı yok. Güya bu bölgelerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olanların da bir şey yaptığı, yapacağı yok, biz de kolları sıvadık, sahaya indik, 'Ya Allah bismillah' dedik." Fırat Kalkanı Harekatı'yla Azez'den Cerablus'a kadar olan 2 bin kilometrekarelik bir bölgeyi DEAŞ'lı ve PYD'li teröristlerden temizlediklerini, 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Bu örgütün saflarındaki teröristlerin bir kısmı PYD kimliğine büründü. Afrin'den ülkemize yönelik tehditler tahammül edilemez boyuta gelince 17 Ocak Çarşamba günü Milli Güvenlik Kurulu'muzda kararımızı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dedik ve geldik. Ne dediler bize, ne dediler? Yok 10 bin eğitimli terörist varmış, yok aşılması mümkün olmayan tahkimatlar yapılmış, yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Niye? onların tahkimatları varsa bizim de imanımız var." değerlendirmesini yaptı.

Yahya Kemal'ın "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi, ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın." şeklindeki dizelerini okuyan Erdoğan, şunları kaydetti: "Mehmet'imiz, Mehmetçiklerimiz evelallah bütün o teröristleri yer ile yeksan etti biiznillah şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844. Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi, o öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Özgür Suriye güçleriyle beraber ne kadar yıkılmaz denilen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta biz Çanakkale'de iken şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. Aylardır Hatay'ın ilçelerini, mahallelerini tehdit eden teröristlerden kuyruğunu kıstırıp kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar da yok olup gidiyor. Terör örgütü bu yenilginin kuyruk acısıyla içeride ufak tefek eylemlerle ses vermeye çalışıyor. Buradan açıkça söylüyorum, artık bu ülkede her teröristin şayet o ana kadar yakalanamamışsa teslim olmak dışında tek bir eylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırakmadık, hepsini de kısa sürede bulup imha ettik, imha ediyoruz."