"AK Parti hep kadınlarla yürüdü kadınlarla yürüyecek"

Kurtuluş Savaşı'nda da kadınlarla omuz omuza mücadele verildiğini hatırlatan Arslan, "Yüzyıl önce bu coğrafyalarda Kurtuluş Savaşı verilirken nasıl ki kadınlarımızla omuz omuzaydık, bundan iki sene önce 15 Temmuz'da da yine hain darbe girişimine karşı dururken omuz omuzaydık. Sizlerle birlikteydik. Her biriniz o gün birer Nene Hatun'dunuz. Her biriniz o gün birer Kara Fatma'ydınız. Her biriniz o gün birer Halide Edib'diniz. Sizlerin desteğinizle Mehmetçik bugün mücadele veriyor." diye konuştu.

Bakan Arslan, ecdadın bin yıl önce bıraktığı bu toprakları, yeni nesillere daha mamur halde bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını, her çalışmayı milletle yaptıklarını, çalışmaktan bir an bile geri durmayacaklarını anlattı.

- "Dünya beşten büyüktür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halktan aldığı destekle söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Arslan, Türkiye'nin bugün dünyadaki mazlumların, mağdurların umudu olduğunu, milletten aldığı destekle olmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'yi ulaşılabilir, erişilebilir hale getirmek için her noktada bölünmüş yollar ve demiryolları yaptıklarını belirten Arslan, AK Parti olarak ülkenin 780 bin kilometrekaresini birbirinden ayırmadan hizmet ettiklerinin altını çizdi.