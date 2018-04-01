Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti'nin 4,5 milyon kadın üyesi olmasını çok önemsediklerini belirterek, "Bu anlamda davamıza hizmet ederken, 40 milyon kadınımızı görmemezlikten gelme şansımız dün de yoktu, Allah'ın izniyle gelecekte de olmayacak. Bu bakış açısıyla AK Parti hep kadınlarla yürüdü, kadınlarla yürüyecek." dedi.

Arslan, Kars'tan karayolu ile geldiği Ardahan'da, Gençlik Merkezi'ndeki AK Parti Ardahan Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

AK Parti'de kadınların önemli yeri olduğunu söyleyen Arslan, Ardahan kongresinin bu nedenle hem Ardahan hem de ülke için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bakan Arslan, partinin kadın kolları kongrelerini önemsediklerine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Büyüyen, gelişen bir Türkiye var. Aynı zamanda dünyadaki mazlumların, mağdurların da umududur. O yüzden parti olarak, ülke olarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olarak, dünyadaki mazlumlara sahip çıkarken diyoruz ki 'Sizin desteğiniz, sizin gayretiniz, verdiğiniz enerji çok önemli.' AK Parti'nin 4,5 milyon kadın üyesi olmasını çok çok önemsiyoruz. Bu anlamda davamıza hizmet ederken 40 milyon kadınımızı görmemezlikten gelme şansımız dün de yoktu, Allah'ın izniyle gelecekte de olmayacak. Bu bakış açısıyla AK Parti hep kadınlarla yürüdü, kadınlarla yürüyecek."