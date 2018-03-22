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AK Parti heyeti ilçelerde incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç ve yönetim kurulu üyeler, ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıyahşi ve Ağaçören ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.İl Başkanı Altınsoy, Sarıyahşi ve Ağaçören ziyaretinde önce teşkilat mensupları ile daha sonra İlçe Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti heyeti ilçelerde incelemelerde bulundu

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç ve yönetim kurulu üyeler, ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıyahşi ve Ağaçören ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
İl Başkanı Altınsoy, Sarıyahşi ve Ağaçören ziyaretinde önce teşkilat mensupları ile daha sonra İlçe Belediye Başkanları ile bir araya geldi. İlçe Belediye Başkanı ve ilçe başkanlarının da katılımı ile ilçe esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.
Başkan Altınsoy yaptığı açıklamada, “İlçe ziyaretlerimiz kapsamında bugün Sarıyahşi ve Ağaçören ilçelerimizi ziyaret edip, hemşehrilerimiz ile bir araya geliyoruz, Sarıyahşi ve Ağaçören ilçemiz her dönemde AK Partiye desteğini göstermiştir. AK Partiyi hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Parti olarak tüm ilçelerimizle birlikte sımsıkı olduk ve böylelikle başarılar geldi. Çok zorlu bir süreç geçiyoruz. Allah’ın izni ile ülkemizin önüne engeller konulmak istenen bu süreci, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarı ile atlatacağız. Bizler basamakları çıktıkça bir sorunu çözdük. Şimdi de 2019 basamağını çıkarak milletimizi daha ferah ve güçlü bir Türkiye’ye ulaştıracağız” dedi.

AK Parti heyeti ilçelerde incelemelerde bulundu

AK Parti heyeti ilçelerde incelemelerde bulundu

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