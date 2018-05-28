"AK Parti hükümetlerinin neler yaptığını halkımız çok iyi görüyor"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "15 yılda AK Parti hükümetlerinin ve yerel yönetimlerinin neler yaptığını halkımız çok iyi görüyor ve gerçekten hizmete ve bizlere çok değer veriyor." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Haşimiye Meydanı'ndaki esnafı ziyaret eden Fakıbaba, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi, seçim için destek istedi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Şanlıurfa halkına teşekkür ederek, her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim döneminde de halkın kendilerini bağrına bastığını söyledi.

Halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Fakıbaba, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel işler yaptığını söylüyorlar ve seçim çalışmaları için Şanlıurfa'ya bekliyorlar. Şimdi halkımızla beraberiz, onlar mutlu bizler de mutluyuz. Gerçekten onlar bizi çok seviyor, bizler de onları çok seviyoruz. 15 yılda AK Parti hükümetlerinin ve yerel yönetimlerinin neler yaptığını halkımız çok iyi görüyor ve gerçekten hizmete ve bizlere çok değer veriyor." diye konuştu.