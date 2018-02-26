- AK Parti Iğdır Milletvekili Aras:

AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Hocalı'da yaşananların tarih kayıtlarına modern zamanların en ölümcül soykırımı olarak geçtiğini söyledi.

Aras, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin çok iyi ve derin tarihi ilişkilerinin bulunduğu ülke olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın Hocalı şehrinin, 26 yıl önce tarihin en ağır zulümlerinden birini yaşadığını anımsatan Aras, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bu acılı gününü, üzüntüsünü yüreğimizde hissediyoruz, acılarını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Aras, Hocalı'nın kuşatma öncesi huzurlu, 11 bin nüfusu olan, 2 bin 600 hanenin yaşadığı, komşuluk ilişkileri gayet iyi bir yer olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"1988 sonrası Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan ihtilaflardan dolayı Ermenistan, Hocalı'ya, dış destekle saldırı düzenledi. Bu kuşatma zihniyetiyle beraber komşuluk ilişkileri bitti. Kuşatma ile nüfusu 3 bine kadar düştü. Ermeniler kasabaya giden yiyecek, ilaç, su ve ikmal yollarını kapattı. Ermenilerin zırhlı birlikleri, 25 Şubatı 26'ya bağlayan gece Hocalı'ya saldırıya geçti ve saldırının ardından orada yaşananlar da tarih kayıtlarına modern zamanların en ölümcül soykırımı olarak geçti."

Nurettin Aras, Ermenilerin, "Biz tarihte kurulan ilk Hristiyan devletiz." dediklerini ve bu yalan propaganda nedeniyle de Batı devletleri tarafından hep desteklendiğini kaydetti.