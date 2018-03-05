HABER

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

ANTALYA, (DHA)

Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Erzurum'da PKK'ya darbe!Erzurum'da PKK'ya darbe!
Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

Yedi Başak’tan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

Yedi Başak’tan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

Kilis Ülkü Ocakları Başkanı Yılmaz:

Kilis Ülkü Ocakları Başkanı Yılmaz:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.