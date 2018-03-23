AK Parti İl Başkanı Doğanay, mazbatasını aldı

Bolu’da, 11 Mart tarihinde yapılan kongrede AK Parti Bolu İl Başkanı seçilen Nurettin Doğanay, mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 11 Mart günü gerçekleştirilen AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi’nde başkan seçilen Nurettin Doğanay, hazırlanan mazbatasını partililerle birlikte Bolu Adliyesi’ne giderek aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde açıklama yapan Doğanay, sorumluluklarının ağır olduğunu bildiklerini ifade ederek, “yükümüz ağır, bunun bilincindeyiz ama bununla beraber de AK Parti ailesi kocaman ve büyük bir aile. 16 yıldır bu aile birlik içerisinde yoluna devam ediyor. Bundan sonra da aynı aşkla, azimle ve heyecanla bu büyük aile çalışmalarına devam edecek. Önümüzde artık bir genel seçim bir de yerel seçim var. Biz AK Parti ailesi olarak şu andan itibaren sahaya inip çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.