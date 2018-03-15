AK Parti İl Başkanı Doğanay ziyaretlere başladı

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı kongrenin ardından ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerine başladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz hafta gerçekleşen 6. Olağan Kongre’de AK Parti İl Başkanı seçilen Nurettin Doğanay, il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde öncelikle miting ve kongre salonundaki katılım için teşekkür eden Doğanay, “Artık önümüzde zor bir süreç bizi bekliyor. Bolu Teşkilatları olarak bundan sonra tek hedefimiz 2019 seçimlerinde yerelde tüm belediyeleri, genelde ise 3 milletvekilliğinin tamamını almak. Çünkü kongreden çıkmak, seçilmek bizim için bir zafer değil. Biz milletimize hizmet etmek için oraya talip olduk ve milletimize de hizmetkar olacağız. Biz mütevazi olacağız. Biz milletimizin ayağına gideceğiz. Gitmedik ev, sıkmadık el bırakmayacağız" dedi.