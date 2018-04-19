HABER

AK Parti İl Başkanı Erdoğan: “Oyun kuranların oyunu bozuldu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman İl başkanı Mehmet Erdoğan, seçimin 24 Haziran tarihinde yapılacak olmasıyla Türkiye üzerine oyun kuranların oyunlarının bozulduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yapılacak olan ilk genel seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olmasıyla ilgili AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, açıklamada bulundu.

AK Parti İl Başkanı Erdoğan: “Oyun kuranların oyunu bozuldu”

AK Parti Adıyaman İl başkanı Mehmet Erdoğan, seçimin 24 Haziran tarihinde yapılacak olmasıyla Türkiye üzerine oyun kuranların oyunlarının bozulduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yapılacak olan ilk genel seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olmasıyla ilgili AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, açıklamada bulundu. Erken seçim kararı alınması ve bunun 24 Haziran tarihinde yapılacak olmasının Türkiye üzerinde oyun kuranların oyunlarını bozduğunu kaydeden AK parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, “Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, şer güçlerin yaptığı planlar, ittifak ruhunun akamete uğratılması, ekonomik baskılar ile gündemin değiştirilmesi, Suriye’de ve ülkemizde terörle mücadelede alınan başarıları hazmedilmemesi neticesinde 24 Haziran erken seçim kararı alındı. Bu karar ile kurulan oyunlar bozuldu, hesap yapanların hesapları bozuldu. Herkesin hesabı var ama Allah’ın da bir hesabı var. Bizim milletimiz ecdadından aldığı şuur ile dosta ve mazluma güven vermeye, zalime korku salmaya, hesap sormaya devam ediyor ve edecektir” dedi.
Türkiye yeni bir sisteme kapı araladığının altını çizen Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne büyük ve güçlü Türkiye’nin yapı taşlarının inşaat edildiği bir döneme giriyoruz. Yeni dönemde Türkiye yine dostlarına güven vermeye devam edecek. Türkiye üzerinden hesap yapmak isteyen şer güçlere hesap soracaktır. Milletimiz, bu yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemine desteğini arttırarak gösterecek, Adıyaman olarakta bu zamana kadar gösterdiğimiz desteği daha da arttıracağız. Adıyaman’a, ülkemize, millete hayırlar uğurlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Seçime hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, “Her türlü hazırlıklarımızı zaten yapmıştık. Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını tamamlayan ekibimiz var. Teşkilatlarından mahalle temsilcilerine, sandık görevlilerine varıncaya kadar çalışmalarını tamamlamış azimli, heyecanlı teşkilatlarımız bir görev bilinciyle, vazife şuuruyla çalışıyorlar. En güzel neticeyi, milletimizle birlikte almak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!Çocuk parkında fuhuş rezaleti!
Erken seçime giden kaybediyorErken seçime giden kaybediyor
Cami avlusunda 'gey' oyunu!Cami avlusunda 'gey' oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.