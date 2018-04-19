AK Parti İl Başkanı Erdoğan: “Oyun kuranların oyunu bozuldu”

AK Parti Adıyaman İl başkanı Mehmet Erdoğan, seçimin 24 Haziran tarihinde yapılacak olmasıyla Türkiye üzerine oyun kuranların oyunlarının bozulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yapılacak olan ilk genel seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olmasıyla ilgili AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, açıklamada bulundu. Erken seçim kararı alınması ve bunun 24 Haziran tarihinde yapılacak olmasının Türkiye üzerinde oyun kuranların oyunlarını bozduğunu kaydeden AK parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, “Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, şer güçlerin yaptığı planlar, ittifak ruhunun akamete uğratılması, ekonomik baskılar ile gündemin değiştirilmesi, Suriye’de ve ülkemizde terörle mücadelede alınan başarıları hazmedilmemesi neticesinde 24 Haziran erken seçim kararı alındı. Bu karar ile kurulan oyunlar bozuldu, hesap yapanların hesapları bozuldu. Herkesin hesabı var ama Allah’ın da bir hesabı var. Bizim milletimiz ecdadından aldığı şuur ile dosta ve mazluma güven vermeye, zalime korku salmaya, hesap sormaya devam ediyor ve edecektir” dedi.

Türkiye yeni bir sisteme kapı araladığının altını çizen Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne büyük ve güçlü Türkiye’nin yapı taşlarının inşaat edildiği bir döneme giriyoruz. Yeni dönemde Türkiye yine dostlarına güven vermeye devam edecek. Türkiye üzerinden hesap yapmak isteyen şer güçlere hesap soracaktır. Milletimiz, bu yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemine desteğini arttırarak gösterecek, Adıyaman olarakta bu zamana kadar gösterdiğimiz desteği daha da arttıracağız. Adıyaman’a, ülkemize, millete hayırlar uğurlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçime hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, “Her türlü hazırlıklarımızı zaten yapmıştık. Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını tamamlayan ekibimiz var. Teşkilatlarından mahalle temsilcilerine, sandık görevlilerine varıncaya kadar çalışmalarını tamamlamış azimli, heyecanlı teşkilatlarımız bir görev bilinciyle, vazife şuuruyla çalışıyorlar. En güzel neticeyi, milletimizle birlikte almak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.