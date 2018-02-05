AK Parti İl Başkanı Eri yatırım için Ankara’da

Mardin’in gelişimi, sanayi kalkınması ve refah düzeyinin artması adına bazı temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya giden AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, TBMM İdari Amiri Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberlerindeki heyetle, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile toplantıda bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin başkanlık ettiği toplantıya, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, TBMM İdari Amiri Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasap, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Nasır Duyan, Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Tunç, Kızıltepe Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin, Dicle Uncular Derneği Başkanı Veysi Duyan, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen katıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, “Mardin’de faaliyet yürüten iş adamlarımızın sorunlarını, özellikle son dönemde Eximbank kredilerinde yaşanan tıkanıklıkların bir an önce çözüme kavuşturulması, Mardin’deki genç potansiyele yönelik işsizlik problemini tamamen ortadan kaldırmak ve diğer sıkıntılarımızı dile getirmek amacıyla Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi ile bir araya geldik. AK Parti Mardin Teşkilatı olarak sorun ve önerilerimizi Ankara’da gerekli mercilere ulaştırmak en temel sorumluluğumuzdur. Bu hassasiyetle oda ve bazı sektörlerin temsilcilerinden oluşan heyetle Ekonomi Bakanımızla bir araya gelerek acil çözülmesi gereken bazı sorunları dile getirdik. Özellikle yatırımcılarımızın yatırımlarını daha elverişli şartlarda gerçekleştirebilmelerinin önünün açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedik. Mardin’deki iş potansiyelinin açığa çıkması adına yatırımcılarımızın önündeki tüm bürokratik engellerin ortadan kaldırılarak, daha esnek şartların oluşturulmasını taleplerimizin arasına koyduk. Toplantı boyunca büyük bir dikkatle bizleri dinleyen Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi, sunduğumuz tüm sorun ve önerilerimize çok sıcak cevaplar vererek çözümleri noktasında söz verdi. İnşallah bu toplantının ikinci ayağını Mardin’de gerçekleştirmek üzere Mart ayında ilgili bakanlarımızın da katılacağı bir zirvede daha detaylı ele alacağız. Ekonomi Bakanımızla yaptığımız bu olumlu toplantının organizasyonunda büyük emekleri olan TBMM İdari Amiri Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı’ya teşekkür ediyorum” dedi.