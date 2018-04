AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran seçimleri ile ilgili olarak; "Kayseri İl Teşkilatının herhangi bir sıkıntısı yoktur, seçime hazırdır" dedi.

24 Haziran’da yapılacağı açıklanan seçimleri değerlendiren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, alınan seçim kararının Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni ederek; "24 Haziran da inşallah seçimlerimizi yapacağız. Türkiye’mize hayırlar getirmesini diliyoruz. Allah’tan bir şey olmazsa seçime huzur içerisinde birlik içerisinde beraberlik içerisinde kazasız belasız bir seçim diliyoruz" diye konuştu. Her ay 300 civarında programlarının olduğunu ve İl Başkanlığının seçim ile ilgili bir sıkıntısı olmadığını kaydeden Özden, 15 Mayıs gibi seçim startının verileceğini dile getirdi. Özden; "Ramazanın hemen ardından bayramdan sonra seçime gideceğiz. Ramazan hareketli olduğu için inşallah seçimde hareketli olacaktır. Biz hafta üç gün cuma, cumartesi, pazar günleri milletvekillerimizle devamlı program halindeyiz. Pazartesi günü kendi yönetim toplantımızı yapıyoruz, Salı günü ilçelere gidiyoruz. Yani biz haftanın beş günü de çalışmalar içerisindeyiz. Seçim çalışmaları neticesinde her cuma namazından sonra esnaf ziyaretlerimiz var. Muhtarlarla buluşuyoruz ve mahallilerin dertlerini dinliyoruz, köylerimizin düzenlediği programlara katılıyoruz. Bunların tamamı seçim çalışmaları neticesinde gitmektedir. Normal şartlarda baktığımız zaman 300 civarında her ay program vardır. Bu programlar bizim seçim çalışmamıza yardımcı oluyor. Şuan Kayseri İl Teşkilatının herhangi bir sıkıntısı yoktur, seçime hazırdır. Büyük ihtimalle 15 Mayıs seçim başlangıcı verilecektir. Biz daha önce start veririz diye düşünüyoruz. Seçim startı verilir verilmez de biz çalışmalarımıza başlayacağız. Cuma günü 4 ayrı yerde programımız var. Cumartesi günüde Bakanlığımız ve vekillerimiz neticesinde programlarımız vardır. Yarın TBMM meclisinde görüşmeler olduğu için programlarımızın bazıları da iptal edildi. Normal programlarımızı biraz daha arttırarak seçim çalışmalarını yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik veriler erken seçimin doğru olduğunu düşünüyor"

Kayserililerle birlikte huzurlu bir seçim süreci geçirme temennisinde de bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden; "Kayseri seçimi bekliyor. Ekonomik gösteriler erken seçimin doğru olduğunu gösteriyor. Kayserimize yakışır bir seçim olacaktır" dedi.