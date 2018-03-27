AK Parti İl Başkanı Kahtalı Akçadağ’da

Akçadağ ilçesinde bazı temaslarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Nasip olursa 2019 seçimlerinde 14 belediyenin 14’ünü de ak belediyecilikle tanıştırmış olacağız" dedi.

İl Başkanı Hakan Kahtalı, Akçadağ İlçesi’nde AK Parti Akçadağ Teşkilatı bir araya gelerek Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Kongreden sonra ilçe ziyaretleri yapan Kahtalı ilk olarak AK Parti Akçadağ Teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Kahtalı, "Bütün kongrelerimizi tamamladık, bundan sonraki süreçte de ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Teşkilatlarımızla bir araya gelerek, 2019 için yapacağımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunacağız" şeklinde konuştu.

Akçadağ’ın AK Parti’ye 16 yıllık süreçte büyük destek verdiğini dile getiren Kahtalı, “Akçadağ bulunduğu konum itibariyle Malatya merkeze en yakın ilçemiz. Nüfusuna baktığımızda da Malatya merkezde dahil olmak üzere büyük bir yoğunluğa sahip. Akçadağlı hemşehrilerimizin cumhurbaşkanımıza ve partimize olan sevgisini de çok iyi biliyoruz. Burada partimize destek veren kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Mahalle başkanlarımızı yeniden revize ederek, hem kadın kollarımızın hem gençlik kollarımızın hem de ilçe ana kadememizin oluşturacağı mahalle başkanlarımız ve yönetimleri olacak. Bugüne kadar AK Parti teşkilatları her zaman seçimlere yarın seçim varmış gibi gayret içerisinde çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Yine dinamik bir şekilde hazır olacak. Bugüne kadar Malatya iyi başarılara imza attı ve her zaman Türkiye’de ilk beşin içerisinde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, genel seçimler ve öncesinde yapacağımız yerel seçimler var. Bunun için hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Bütün sandık yönetim kurullarımızın tamamını şimdiden başlayarak oluşturmamız ve gerekli eğitimlerini de vermeliyiz. Mahalle başkanlarımız ve yönetimleriyle beraber; kadın ve gençlik kollarımız, ana kademelerimizle meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte inşallah el ele vererek, ilden vereceğimiz katkılarla teşkilatımızla daha büyük başarılar elde edebilmek adına ulaşmadığımız, davamızı ve hizmetlerimizi anlatmadığımız hiçbir arkadaşımızı bırakmayana kadar gayret içerisinde olacağız" dedi. Kahtalı daha sonra Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı ziyaret etti. Kazgan, söz verdikleri hizmetlerin birçoğunu yaptıklarını belirterek, kalan işlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise Akçadağ’ın bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destekler verdiğini anımsattı.

Kahtalı, konuşmasında, "AK Belediyecilikle Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Türkiye tanıştı. Malatya’mızda büyükşehirle beraber 14 belediyesi bulunan ve 12’si AK Parti belediyesi. Nasip olursa 2019 seçimlerinde 14 belediyenin 14’ünü de ak belediyecilikle tanıştırmış olacağız. Bu anlamda baktığımızda Akçadağ’ımızda da güzel hizmetler yapılıyor" diye konuştu.

Kahtalı daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.