Ak Parti İl Başkanı Keskin “Hedefimiz aynı, yolumuz bir”

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe ziyaretlerine devam etti. Keskin, Gümüşova ilçesinde hem teşkilatlarla hem de esnaf ziyaretleri yaptı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, tüm teşkilatlara yönelik yaptığı açıklamada, “Hedefimiz aynı, yolumuz bir. Bu kutlu dava yolunda hep birlikte tüm Türkiye yürüyeceğiz” dedi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk olarak Gümüşova ilçesinde ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Keskin, burada yaptığı konuşmada “ Bizim en büyük şansımız birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışabiliyoruz. Gümüşova ilçemizde de Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Gençlik ve Kadın Kollarımız hep uyum içinde çalışıyoruz. Bu dönemde çok daha fazla bu uyuma ve birliğe ihtiyacımız var. Ne kadar çok hizmet yapabilirsek ona bakmak lazım. Kavgalara, fitnelere yer vermemek lazım. Çünkü bizim hedefimiz aynı, yolumuz bir” diye konuştu.

Mahalle ve köy yönetimleri ile her zaman iletişim

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe teşkilat ziyaretinde, mahalle ve köy yönetimleri ile iletişim hiçbir zaman kopmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Gümüşova ilçemizin çalışmalarından ve uyumundan dolayı biz kendilerinden razıyız. Bundan sonra köy ve mahalle temsilcileri ile yönetimleri ile her zaman irtibatta olacaksınız. 2019 yılına hazır bir şekilde girmeliyiz. Biliyorsunuz Düzce, köy ve mahalle yönetimleri ile ilgili pilot il seçildi. Başbakanımız bu yönetim üyelerimizi aniden arayabilir. Dolayısıyla her zaman iri ve diri olmalıyız” şeklinde konuştu.