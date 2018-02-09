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AK Parti İl Başkanı Özmen; “Geçmişe değil geleceğe bakacağız”

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 16:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkezi tarafından 177 gün sonra yeniden göreve getirilen Aydın İl Başkanı Özmer Özmen, “Geçmişe değil, geleceğe bakacağız” dedi.Partililer tarafından çiçekle karşılanan İl Başkanı Ömer Özmen, “Bugünden itibaren çalışmalarla beraber, 2019 yılındaki üç seçimde en yüksek başarıya elde etmeye çalışacağız.

AK Parti İl Başkanı Özmen; “Geçmişe değil geleceğe bakacağız”

AK Parti Genel Merkezi tarafından 177 gün sonra yeniden göreve getirilen Aydın İl Başkanı Özmer Özmen, “Geçmişe değil, geleceğe bakacağız” dedi.
Partililer tarafından çiçekle karşılanan İl Başkanı Ömer Özmen, “Bugünden itibaren çalışmalarla beraber, 2019 yılındaki üç seçimde en yüksek başarıya elde etmeye çalışacağız. Bu gün bir başlangıç ve milat olsun duasıyla göreve başlıyoruz. Yapacak çok işimiz var. En kısa sürede il yönetimini oluşturup ardından 4 ilçe kongresini gerçekleştirdikten sonra il kongresini yapacağız. Daha sonra teşkilatımızla birlikte partimizin kuruluşundan bu yana görev yapmış partililerimizle, AK partiye gönül vermiş ve gönül verme isteğinde olan toplumun tamamını kucaklayacak yeni bir yönetim anlayışıyla birlikte Aydın’da AK Parti’ye zirveye oturtmanın gayreti içerisinde olacağız. 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde çalıştık. 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra 27 gün meydanlardaydık. 16 Nisan halk oylamasında Aydın’da çok başarılı olmayan bir sonuç elde etmiş olsak bile ilk yola çıkıştan sonraki süreçte oyumuzu ciddi manada arttırarak seçimi tamamladık. Bundan sonraki süreçte de kaldığımız yerden devam ederek ivme yakalayacağız” dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan eski Başkan Ahmet Ertürk’e teşekkür eden Özmen, “2,5 ay görev yapan Ahmet Ertürk’e teşekkür ediyorum. Ertürk, sağlık sebeplerinden sonra görevden ayrılmak zorunda kaldı. Kolay bir görev değil. Belli bir yaştan sonra insan bu tempoyu kaldıramayabiliyor. Allah ondan razı olsun. Başka kurucu başkanımız Ahmet Rıza Acar olmak üzere Mehmet Erdem, İsmail Hakkı Eser, Sadık Atay ve Ahmet Ertürk’e teşekkür ediyorum. Hepimiz bu bayrağı nasıl daha yukarıya çıkartabiliriz gayreti ile çalıştık. Bundan sonra hem büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanarak hem de partimize yeni dinamikler kazandırarak AK Partiyi Aydın’da özlenen yere getireceğiz. Bize görev tevdi eden Cumhurbaşkanımıza, Genel Merkezimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Aydın milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bize olan güveni boşa çıkartmayacağız” diye konuştu.

Aydın için iyi hizmetler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Özmen, şöyle konuştu: “Genel Merkezin tenzibi ile bir karar almıştık, yine Genel Merkezin görevlendirmesiyle göreve devam ediyoruz. Bu noktadan sonra geçmişi dönük sorgulanacak başka bir şey yok. Hedefimiz 2019 seçimleridir. Hiç kimseye kırgınlığımız, dargınlığımız yok. AK partiye gönül vermiş herkes abimizdir kardeşimizdir. Geçmişi konuşmanın kimseye faydası yoktur. İleriye bakıp işimizi yapacağız”

AK Parti İl Başkanı Özmen; “Geçmişe değil geleceğe bakacağız”

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