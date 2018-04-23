AK Parti İl Başkanı Yanar, 23 Nisan bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Gazi Meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Ulusal egemenlik bayrağımızı her daim dalgalandıracağız. Bugün, millet olarak birlikte var olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yanar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik sayesinde milli mücadelede zafere ulaşıldığını, işgal altındaki toprakların yeniden özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuştuğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun milli tarihimizin en parlak sayfalarından biri olduğunu belirten İl Başkanı Yanar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışı ve dolayısıyla halkın yönetime tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olması nedeniyle ‘Ulusal Egemenlik açısından da önemli bir anlam taşır. Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda yurtdışındaki temsilciliklerimizde ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesidir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde tüm çocuklarımızın, milletimizin ve Nevşehir halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”