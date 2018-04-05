HABER

AK Parti İl Başkanı Yanar, ’Avukatlar Gününü’ kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.

AK Parti İl Başkanı Yanar, ’Avukatlar Gününü’ kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar avukatların, insanların haklarını savunmada ve demokrasinin işleyişinde büyük sorumluluklar yüklendiğini söyledi.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Yanar, hukuk sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan avukatlık mesleğinin, adaletin tecellisi ve tesisi hususunda sağladığı katkıların son derece önemli ve göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Avukatların, yargılamanın asli unsuru olduğu gibi, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin de en önemli aktörleri arasında yer aldığına işaret eden Yanar mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Adalet, tüm insanların ortak talebi ve beklentisi olmakla birlikte en temel hakkıdır. Yargı sisteminin ayrılmaz bir parçası ve savunma makamının temsilcisi olan avukatlarımız, adaletin tecellisi için insanları hakları konusunda bilgilendirip yönlendirerek, haklarını koruyabilmeleri ve kullanabilmeleri konusunda onlara yardımcı olarak önemli bir görevi de yerine getirmektedirler. Hukuk camiasında önemli bir yere sahip olan avukatlarımızın sorunları uluslararası hukuk standartlarına çekilerek halkın ihtiyaçlarına daha doğru cevap verir hale getirilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, benim de aralarında bulunmaktan şeref duyduğum avukatlık mesleğinin mensubu olan değerli meslektaşlarımın gününü en içten duygularımla kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!
Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın canlı yayında noktayı koydu: Görüş ayrılığı yok

İbrahim Kalın canlı yayında noktayı koydu: Görüş ayrılığı yok

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.