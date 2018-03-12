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AK Parti İl Başkanı Yanar: "İstiklal Marşımız milletin özünü yansıtıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 11:54 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “İstiklal Marşımız, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve vatan tutkusunun en belirgin ve net ifadesinin mısralara dökülmüş eseridir.

AK Parti İl Başkanı Yanar: "İstiklal Marşımız milletin özünü yansıtıyor"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “İstiklal Marşımız, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve vatan tutkusunun en belirgin ve net ifadesinin mısralara dökülmüş eseridir. Bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtması bakımından sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli mutabakat metni olan marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, büyük bir şair olmasından öte aynı zamanda kendini milletin Hürriyet ve istikbal mücadelesine adamış önemli bir dava adamıdır" dedi.
İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97.yılı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “Bağımsızlığımızın simgesi olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal hırsını milletinin imanıyla bütünleştiren şairdir” ifadelerine yer verdi. İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un, şiirlerini topladığı Safahat adlı eserine dahil etmediği ’Türk Milleti’nin eseri’ dediği İstiklal Marşının, 12 Mart 1921 günü TBMM’nde kabul edildiğini belirten Yanar mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Mehmet Akif Ersoy, zulme karşı direnişi, yokluğa karşı var olma savaşını ve istiklal hırsını milletinin imanıyla bütünleştiren şairdir. Uğruna her türlü fedakârlığı gösterdiğimiz bu vatan topraklarında başımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en manidar ifadesi olan İstiklal Marşımız tam 97 yıldır ülkemizin her köşesinde yediden yetmişe tüm milletimiz tarafından gururla, coşkuyla söylenmektedir. Milletimizin fertleri olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki; kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu, bu duygu birliğini ilelebet muhafaza etmeliyiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy’unda dediği gibi ‘Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 97. yıldönümünü kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

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