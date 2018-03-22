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AK Parti İl Başkanı Yanar, Regaib Kandilini kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 12:48 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu ifade etti.AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Regaib Kandilini kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu ifade etti.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yanar mesajında, “Bu mübarek günlere tekrar erişmiş olmanın sonsuz huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 3 aylar, keremi bol olan Rabbimizin biz Müslümanlara sunduğu bereketli zamanlardandır. Bin aydan daha hayırlı olan ‘Kadir Gecesi’ni de içerisinde barındıran bu aylarda; rahmet kapıları sonuna kadar açılır. Bu nedenle en iyi şekilde değerlendirebilmeye çalışmalıyız. Hayatın çeşitli sıkıntıları ve nefsin istekleri karşısında yorgun düşen ruhlarımızı, Rabbimizin kulluk kapısına yaklaştırabilmek için, tövbeyle yeniden tazelenmeli ve salih amellerle bu günleri değerlendirme yoluna gitmeliyiz. Yüce Rabbimiz, bu aylarda elde edilen güzel hasletleri, kazanımları diğer aylar ve günlerde de devam ettirmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle; Üç ayların, İslam âleminin ve milletimizin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olması temenni eder, tüm Nevşehirli hemşerilerimin 3 aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ederim” dedi.

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