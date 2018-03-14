HABER

AK Parti İl Başkanı Yanar, Tabipler Oda Başkanı Ergün’ü ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 08:54 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu.AK Parti Nevşehir il yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini şu günlerde Nevşehir Tabipler Odasının vatansever yaklaşımının birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.Yanar, açıklamasında, "Doktorlarımızın çalışma şartlarını ve yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz ve bu sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Tabipler Oda Başkanı Ergün’ü ziyaret etti

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Nevşehir il yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini şu günlerde Nevşehir Tabipler Odasının vatansever yaklaşımının birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Yanar, açıklamasında, "Doktorlarımızın çalışma şartlarını ve yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz ve bu sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doktorlarımız neredeyse hiç mesai saati gözetmeden görev yapan insanlarımız. Doktorluk mesleği para kazanmaktan ziyade hizmet aşkıyla yapılan zor bir meslek. Gecesi gündüzü olmayan, kimi zaman uykusuz şekilde fedakarca çalışan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum ve bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum. Ayrıca Nevşehir Tabipler Odamızın birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde sergilemiş olduğu vatansever tutumundan dolayı da gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Ergün ise AK Parti İl Başkanı Yanar ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti heyetine teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Tabipler Oda Başkanı Ergün’ü ziyaret etti

Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İyi Parti’de istifa krizi

İyi Parti’de istifa krizi

Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

Arap baharı öncesi Ortadoğu konuşuldu

Arap baharı öncesi Ortadoğu konuşuldu

Başkan Günaydın, terminal inşaatını inceledi

Başkan Günaydın, terminal inşaatını inceledi

Kılıçdaroğlu: Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler

Kılıçdaroğlu: Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler

Akşener, 'FETÖ ve DEAŞ ile mücadele eylem planı'nı açıkladı

Akşener, 'FETÖ ve DEAŞ ile mücadele eylem planı'nı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.